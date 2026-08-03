Para quienes buscan nuevas oportunidades laborales en empresas internacionales, Bogotá suma un nuevo jugador de peso. La multinacional estadounidense Auxis anunció la apertura de un nuevo centro de operaciones en la capital colombiana, una inversión que impulsará la contratación de más de 500 profesionales bilingües durante el próximo año para atender clientes de Estados Unidos.
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La expansión convierte a Bogotá en uno de los principales ejes de crecimiento de la compañía en América Latina y responde al aumento de la demanda por servicios de outsourcing nearshore, una modalidad mediante la cual empresas estadounidenses trasladan parte de sus operaciones a países cercanos para ganar eficiencia, reducir costos y trabajar en horarios similares.
Auxis, empresa que hace parte de Grant Thornton Advisors LLC y su plataforma multinacional, informó que su nuevo centro de Knowledge Process Outsourcing (KPO) fortalecerá su capacidad para apoyar procesos de transformación empresarial impulsados por inteligencia artificial y otras funciones especializadas. Al mismo tiempo, la compañía ampliará significativamente su equipo en Colombia.
Actualmente, la nueva sede de Bogotá cuenta con más de 200 profesionales, pero la meta es superar los 700 colaboradores durante el próximo año. Eso implica la incorporación de más de 500 nuevos trabajadores bilingües en diferentes áreas de negocio.
¿Qué perfiles busca la multinacional?
Según explicó la empresa, los nuevos profesionales apoyarán organizaciones de Estados Unidos en distintas líneas de servicio.
Las vacantes estarán enfocadas en perfiles relacionados con:
- Finanzas y contabilidad.
- Recursos humanos.
- Atención al cliente.
- Tecnología de la información (TI).
- Inteligencia artificial.
- Otras funciones empresariales especializadas.
La compañía destacó que quienes ingresen tendrán la oportunidad de trabajar con clientes internacionales, desarrollar experiencia en tecnologías emergentes y participar en proyectos de transformación empresarial dentro de un entorno enfocado en la innovación y el aprendizaje continuo.
Para Auxis, la capital colombiana reúne una de las mayores concentraciones de talento bilingüe de América Latina, un factor que resultó determinante para continuar ampliando sus operaciones en el país.
Raul Vega, socio de la práctica de Advisory de Grant Thornton y CEO de Auxis, afirmó que Bogotá ofrece el talento y la escala que requieren sus clientes para acelerar procesos de crecimiento y transformación empresarial.
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«Bogotá representa uno de los mercados de talento bilingüe más sólidos y de mayor crecimiento en América Latina, lo que la convierte en una elección natural para continuar nuestra expansión», señaló el directivo.
La empresa llegó a Colombia en 2021 y, antes de esta expansión, ya contaba con cerca de 500 colaboradores distribuidos entre Barranquilla, Bogotá y Medellín. Con la apertura del nuevo centro, el país se consolida como uno de sus principales polos de operación en la región.
Así puede aplicar a las vacantes con la multinacional de Estados Unidos
Auxis confirmó que ya inició el proceso de contratación para fortalecer el crecimiento de su nuevo centro KPO en Bogotá.
La empresa está buscando profesionales bilingües interesados en desarrollar su carrera en un entorno internacional, con oportunidades para trabajar en proyectos de tecnología, inteligencia artificial, finanzas, recursos humanos, servicio al cliente y otras áreas corporativas.
Lizzie Arroyo, vicepresidenta de Recursos Humanos y Administración de Auxis, aseguró que el objetivo de la nueva sede va más allá de ampliar la operación de la empresa.
«Estamos construyendo mucho más que un centro KPO: estamos creando un lugar donde las personas pueden desarrollar sus carreras, colaborar con equipos globales, adquirir experiencia en tecnologías emergentes y operaciones empresariales, y generar un impacto significativo desde el primer día», afirmó.
Auxis informó que ya adelanta el proceso de contratación para fortalecer su nuevo centro de operaciones en Bogotá. Los interesados en conocer las vacantes disponibles y postularse pueden hacerlo a través del portal oficial de carreras de la compañía, donde se publican las ofertas para Colombia y otros mercados: Auxis Careers – Apply Now.
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La empresa también mantiene vacantes activas en su perfil oficial de LinkedIn para cargos en Bogotá relacionados con finanzas, contabilidad, tecnología, inteligencia artificial, recursos humanos y servicio al cliente