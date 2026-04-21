La multinacional con planta en Bogotá que exporta millones de dólares a EE. UU., Europa, Brasil y México 

Cada vez más multinacionales están consolidando a Colombia como un punto estratégico dentro de sus operaciones globales. En medio de este fenómeno, una planta industrial ubicada en Bogotá viene mostrando resultados que reflejan cómo el país gana protagonismo en manufactura, exportaciones y desarrollo de productos para mercados internacionales.
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Se trata de la operación de Henkel en Colombia, compañía alemana con 150 años de historia, que ha logrado posicionarse como un hub clave dentro de la red productiva de la compañía alemana. Con una capacidad industrial robusta y una creciente vocación exportadora, la planta no solo abastece el mercado local, sino que también se integra a cadenas globales de valor.
La planta de Henkel, ubicada en Bogotá, produjo más de 98 millones de unidades de productos de cuidado capilar y personal, un volumen que evidencia la escala que ha alcanzado la operación en el país.
Más relevante aún es que más del 50 % de esa producción se destina a exportaciones hacia mercados como Estados Unidos, Europa, Brasil, México y Argentina, lo que convierte a la operación colombiana en un nodo exportador dentro de la estrategia global de la compañía.
Este desempeño se apoya en inversiones recientes. Solo en 2025, la multinacional destinó más de €1,4 millones (cerca de US$1,5 millones) para fortalecer su capacidad productiva en el país, en línea con una tendencia de expansión industrial en mercados emergentes.
Infraestructura industrial y capacidad operativa de la multinacional en Bogotá
La planta cuenta con una infraestructura significativa que respalda estos resultados. Dispone de 24 líneas de llenado y empaque y 16 líneas de fabricación, lo que le permite producir a gran escala y atender simultáneamente múltiples mercados.
Además, la operación emplea a cerca de 480 colaboradores, consolidándose como un actor relevante no solo en la industria cosmética, sino también en el empleo industrial en Bogotá.
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El modelo productivo combina manufactura para el mercado interno con una fuerte orientación exportadora, lo que ha permitido integrar la operación colombiana dentro de la red global de Henkel.
En palabras de Fausto Buenfil, presidente de Henkel Colombia, “Colombia es una pieza estratégica clave dentro de nuestra red de manufactura en América Latina. La capacidad exportadora de la planta y el talento local nos permiten atender múltiples mercados desde el país” .
Más allá de la producción, la operación en Colombia cumple funciones estratégicas dentro de la organización. Desde el país se gestionan iniciativas comerciales para mercados andinos y parte de América Latina, lo que amplía su rol más allá de la manufactura.
Adicionalmente, Henkel cuenta en Colombia con capacidades de investigación y desarrollo (R&D) enfocadas en el negocio de cuidado capilar. Estas áreas permiten adaptar formulaciones y productos a las necesidades específicas de los consumidores de la región, un factor clave para competir en mercados internacionales.
El crecimiento de la operación también ha estado acompañado de iniciativas ambientales y sociales. La planta de Bogotá ha sido reconocida en el programa PREAD de la Secretaría de Ambiente por sus buenas prácticas.
Durante 2025, la operación recuperó más de 6.000 toneladas de plástico, evitando su incineración, y reutilizó 2.671 metros cúbicos de agua en procesos industriales, reduciendo el consumo de agua potable.
En la cadena de suministro, Henkel impulsa el programa Farm2Bar, desarrollado junto a Solidaridad Network, Hada y Oleoflores, que promueve la producción sostenible de aceite de palma. Este proyecto ha beneficiado a más de 500 pequeños productores y ha permitido producir más de 18.000 toneladas bajo estándares sostenibles.
A nivel global, Henkel opera en más de 120 países y registró ventas cercanas a €20,5 mil millones (unos US$22,1 mil millones) en 2025. En Colombia, la compañía superó los 461.000 millones de pesos en ingresos, consolidando su presencia en el mercado local.
La evolución de su operación en el país refleja una tendencia más amplia: multinacionales que inicialmente producían para consumo interno están transformando sus plantas en centros regionales de exportación.
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Este cambio tiene implicaciones directas en la economía colombiana, desde la generación de empleo hasta el fortalecimiento de la balanza comercial y la transferencia de conocimiento.