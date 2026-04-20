Importante almacén de cadena acelera su expansión en Colombia y proyecta nuevas tiendas en 2026 

En un mercado donde los hogares colombianos están cada vez más enfocados en mejorar sus espacios y viviendas, varios almacenes y cadenas de retail han intensificado sus estrategias de crecimiento para acercarse a nuevos clientes y captar una demanda que sigue en expansión.
Lea también: El megacentro logístico de Antioquia que abastece miles de droguerías en el país
La competencia por estar más cerca del consumidor final, especialmente en ciudades con alta dinámica residencial, ha llevado a múltiples compañías a fortalecer su presencia física y digital, apostando por formatos más flexibles y experiencias de compra integradas.
Este movimiento no es aislado. El sector de remodelación, construcción y mejoramiento del hogar ha ganado relevancia en los últimos años, impulsado por cambios en los hábitos de consumo, el crecimiento de proyectos de vivienda y una mayor disposición de los hogares a invertir en adecuaciones.
En medio de esta dinámica, Almacenes Corona, a través de su formato Centro Corona, acelera su expansión en Colombia con la apertura de nuevos puntos de venta y una proyección clara de crecimiento para 2026.
La compañía ya suma 43 centros a nivel nacional y anunció la apertura de un nuevo punto en el sector de Paloquemao, en Bogotá, como parte de su estrategia de crecimiento territorial y fortalecimiento de la experiencia omnicanal.
El nuevo punto en Paloquemao está ubicado en uno de los principales corredores viales de la capital y en una zona con fuerte crecimiento residencial.
Según datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, en el área cercana existen más de 10.000 unidades de vivienda VIS activas, lo que convierte el sector en un punto clave para captar clientes interesados en remodelación y adecuación de vivienda.
El establecimiento cuenta con 851 metros cuadrados diseñados para ofrecer soluciones integrales en construcción y remodelación, incluyendo revestimientos, baños y cocinas.
También puede leer: Abren miles de vacantes en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades: estos son los perfiles que requieren
Además, incorpora más de 12 ambientes que permiten a los clientes visualizar proyectos reales y tomar decisiones informadas sobre materiales, diseño y funcionalidad.
Este tipo de formato apunta a mejorar la experiencia del usuario, integrando asesoría personalizada, herramientas de diseño computarizado y opciones de financiación, junto con la posibilidad de complementar la compra a través de su canal digital.
Nuevas aperturas de Centro Corona en Bogotá para 2026
Como parte de su estrategia, la compañía también avanza en formatos complementarios. Entre ellos se encuentra la apertura del Outlet Centro Corona Fontibón, un punto de venta de 642 metros cuadrados diseñado bajo un esquema más compacto y enfocado en eficiencia operativa.
Ubicado en una de las zonas industriales más dinámicas de Bogotá, este formato busca facilitar el acceso a productos mediante una experiencia de compra ágil, con mejor circulación y conectividad logística, gracias a su doble acceso vial.
Este tipo de iniciativas refleja un ajuste en el modelo de retail, donde las empresas buscan diversificar formatos para adaptarse a distintos perfiles de cliente y necesidades de consumo.
El plan de expansión no parte de cero. Durante 2025, Centro Corona invirtió más de $4.000 millones en nuevas aperturas, consolidando su red comercial en el país.
Para 2026, la compañía proyecta abrir al menos tres nuevos centros, con inversiones que superarían las del año anterior, lo que evidencia una apuesta sostenida por el crecimiento del retail propio en Colombia.
Desde la organización destacan que el objetivo es consolidar un modelo de negocio moderno, flexible y omnicanal, capaz de responder tanto a la demanda presencial como a la digital.
Puede interesarle leer: Exclusiva | La razón por la que el cripto no termina de despegar en Colombia: directivo de Bitso explica el problema
En palabras de Paula Moreno, gerente general de Almacenes Corona, “buscamos mantenernos a la vanguardia con estrategias orientadas a mejorar la experiencia de nuestros clientes, innovando en la forma como las personas reciben asesoría para transformar sus espacios”.