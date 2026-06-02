Diageo obtiene galardones en los CX Interaction Awards 2026 por innovación, exportación y excelencia operativa

En un mercado global que exige organizaciones guiadas por un propósito real y propio, Diageo Colombia consolida su posición como referente de inspiración y vanguardia corporativa.
La multinacional ha demostrado capacidad para transformar realidades, fusionando la innovación tecnológica con compromiso social e inspirando a toda su cadena de valor.
Con esa visión de liderazgo, la operación de la compañía en el país fue galardonada con cinco reconocimientos en la decimosexta edición de los CX Interaction Awards 2026.
El certamen, evaluado por jurados internacionales y auditado por la firma EY, ratificó la transparencia y la rigurosidad técnica de estrategias que establecen nuevos estándares de éxito empresarial.
“Este premio refleja lo que sucede cuando nos unimos bajo una misma agenda y un propósito en común. El verdadero galardón es ver cómo, a través de estas estrategias, logramos impactar positivamente a las comunidades vulnerables de la mano de nuestros aliados y a su vez, demostrando que el crecimiento del negocio y el bienestar social van por el mismo camino”, afirmó Ana Arbeláez, gerente de Sostenibilidad de Diageo Colombia.
Asimismo, con este hito, la multinacional se consolida como una marca empleadora de referencia, comprometida con impulsar el acceso al primer empleo y potenciar el desarrollo del talento en el país.
Cabe resaltar que la operación de Diageo reúne a 386 trabajadores con una edad promedio de 34 años, mientras que su Centro de Servicios Financieros promueve una cultura de alta productividad, diversidad e inclusión multigeneracional.
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Los cinco premios obtenidos por Diageo Colombia
La compañía fue reconocida en las siguientes categorías:
Mejor Contribución en Responsabilidad Social, por el impacto de sus iniciativas en comunidades y su enfoque de sostenibilidad aplicado a la operación.
Luego, Mejor Estrategia de Cobranza, gracias a la implementación de procesos orientados a mejorar la eficiencia financiera y la experiencia de los clientes.
La tercera, Mejor Estrategia en Innovación para Centro de Servicios Compartidos, un reconocimiento a los avances en transformación digital y optimización de procesos internos.
También, Mejor Gestión Exportadora, categoría que destaca el papel de Colombia dentro de la cadena de exportación regional y global de la compañía.
Por última, Mejor Operación Interna, por los resultados alcanzados en productividad, continuidad del negocio y fortalecimiento de la gestión organizacional.
En otra línea, bajo la agenda global de su programa Espíritu de Progreso, Diageo Colombia ha transformado su relación comercial en un modelo de valor compartido, trabajando de la mano con sus clientes y aliados estratégicos para convertirlos en actores clave del ecosistema de sostenibilidad e inclusión.
Un caso fue la colaboración desarrollada junto al restaurante sostenible ODA y el bar Alquímico. A través de esta articulación, la alianza urbana con ODA y la Fundación Casa Calliope en Ciudad Bolívar, se implementó la iniciativa “Cóctel Solidario”, recaudando fondos destinados al sostenimiento de la fundación y a experiencias de bienestar para los niños del sector.
Por otra parte, la colaboración rural en los Montes de María impulsó el “Menú de la Comunidad”, conectando a pequeños productores locales con la industria premium, complementándose con jornadas de voluntariado corporativo que entregaron donaciones a niños y adolescentes de la región.