Diageo Colombia está transformando el liderazgo y talento; estos son los resultados

En un momento en el que las organizaciones compiten por talento en medio de transformaciones constantes, hay compañías que han entendido que la verdadera diferenciación está en la cultura que construyen.
En Colombia, Diageo se está consolidando como un caso relevante de cómo una organización puede combinar liderazgo, diversidad y propósito para crear una experiencia laboral que trasciende los beneficios tradicionales.
Parte de esta transformación cultural se ha dado a través de iniciativas como Elevate, un proceso interno que replanteó el rol del liderazgo dentro de la organización.
Más allá de formar líderes, la apuesta fue redistribuir el liderazgo, acelerar la ejecución y multiplicar el crecimiento: reconfigurar roles, clarificar expectativas y desarrollar las capacidades clave que el momento del negocio exige, tanto en el equipo directivo como en el liderazgo medio.
El resultado, explicó Diageo, ha sido una organización más ágil, con mayor accountability y una capacidad fortalecida para responder a los desafíos del negocio.
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Hoy, este enfoque empieza a ser reconocido externamente. Diageo Colombia es finalista en los ECO Awards de TalentLab Group bajo la insignia “Protagonistas de la Cultura”, que valora a organizaciones que están generando un impacto real a través de su cultura.
Como lo explica Cristina Rodríguez, directora de Recursos Humanos: “Elevate nació como respuesta al momento más decisivo para Diageo Colombia; dejar atrás una etapa de estabilización para entrar en un ciclo de crecimiento ambicioso que exigía una nueva forma de liderar. El reto ya no era solo operar el negocio, sino multiplicar la inteligencia organizacional, distribuir la toma de decisiones y activar un liderazgo real en el centro de la organización”.
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En ese orden, los aprendizajes que ha dejado la iniciativa se relacionan con que transformar la cultura exige más coraje que certeza, soltar el control también es liderazgo y la cultura cambia desde las decisiones diarias.
Con eso, se han logrado resultados de negocio sostenidos, mayor conexión entre engagement y performance, y fortalecimiento de la sucesión y atracción de talento global.