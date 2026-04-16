Marca china Chery lanza en Colombia la SUV eléctrica E5 al precio más competitivo de su categoría

El fabricante chino Chery anunció el inicio de la preventa en Colombia de la nueva E5, una SUV 100 % eléctrica que entra a competir con un argumento central: precio.
Desde $74,9 millones, el modelo busca romper una de las principales barreras del mercado local —el costo de entrada— y ampliar el acceso a la movilidad eléctrica a segmentos que tradicionalmente han optado por vehículos de combustión.
La preventa comenzará hoy 16 de abril con dos versiones: Comfort, en $74.990.000, y Luxury, en $85.990.000, en lo que la compañía describe como una estrategia para redefinir la relación entre precio, tamaño y equipamiento dentro del segmento.
El lanzamiento se da en medio de un contexto de fuerte expansión del mercado de vehículos eléctricos en el país. Según cifras de Fenalco y Andemos, en marzo de 2026 las matrículas de este tipo de vehículos crecieron 267 % frente al mismo mes de 2025, alcanzando cerca del 18 % del total de registros de vehículos nuevos.
Una apuesta por volumen en un mercado en expansión
Con la E5, Chery apunta a capturar ese crecimiento mediante una propuesta que combina especificaciones técnicas competitivas con un precio agresivo.
El vehículo supera los 4,5 metros de longitud y ofrece 442 litros de capacidad de baúl, características que lo ubican en un rango superior frente a otras alternativas eléctricas disponibles en niveles de precio similares.
En términos de desempeño, incorpora un motor eléctrico de 208 caballos de potencia y 288 Nm de torque, lo que permite una conducción orientada tanto a entornos urbanos como a trayectos interurbanos. A esto se suma una autonomía de hasta 422 kilómetros bajo ciclo NEDC, junto con una batería de tecnología LFP, enfocada en durabilidad y seguridad.
Un elemento diferenciador para el mercado colombiano es la inclusión de llanta de repuesto, un componente cada vez menos común en vehículos eléctricos, pero que sigue siendo valorado en condiciones de uso mixto y en regiones con infraestructura variable.
Tecnología y equipamiento como eje de la propuesta
El modelo estará disponible en dos configuraciones. La versión Comfort incluye un paquete base de tecnología, seguridad y confort, mientras que la versión Luxury incorpora asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, prevención de colisiones y una cámara de visión 540°.
En el interior, ambas versiones cuentan con una pantalla panorámica de 15,6 pulgadas y un diseño centrado en la funcionalidad y el espacio. La versión superior añade elementos de confort como asientos eléctricos con calefacción y función de masaje, características poco comunes en este rango de precio.
Estrategia: eliminar barreras de entrada
De acuerdo con la compañía, el objetivo es claro: acelerar la adopción de vehículos eléctricos en Colombia. “Con la E5 buscamos transformar el segmento y eliminar barreras de entrada a la movilidad eléctrica”, señaló David Huertas, director de la marca en el país.
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Este enfoque se alinea con una tendencia global en la industria automotriz, donde los fabricantes están migrando hacia modelos de mayor escala y precios más accesibles para impulsar la penetración de nuevas tecnologías.
Respaldo y red de servicio como factor clave
El lanzamiento en Colombia se apoya en la operación del Grupo Vardí, que ha venido fortaleciendo la red de concesionarios y servicio posventa a nivel nacional. Este punto es crítico en la decisión de compra, especialmente en el segmento eléctrico, donde la confianza en el soporte técnico y la disponibilidad de repuestos es determinante.
Preventa y condiciones de lanzamiento
Los interesados podrán acceder a la preventa a partir de este 16 de abril a través de canales digitales y concesionarios autorizados, con opciones de reserva anticipada y condiciones especiales de lanzamiento.
Garantía, entregas y posventa, según gerente de Chery
María Cristina Castro, es la gerente de Chery en Colombia, quien reveló en entrevista con Valora Analitik los detalles del lanzamiento de la SUV eléctrica E5, un modelo que llega al país como el segundo mercado en el mundo en recibirlo, después de Australia.
La ejecutiva destacó que el vehículo, que ya fue testeado previamente en ese país, busca revolucionar el segmento de movilidad eléctrica en Colombia, no solo por su tecnología y autonomía, sino por una estrategia de precio agresiva que lo pone por debajo de varios competidores a combustión.
El dato más relevante del lanzamiento es el precio. Castro confirmó que las primeras 200 unidades de la versión Comfort tendrán un valor de $74.990.000, mientras que la versión Luxury se comercializará en $85.990.000 pesos.
Estas cifras, según explicó, son el resultado de una negociación realizada con China, luego de que el precio inicial publicado en la web fuera superior.
Con este movimiento, Chery ubica a la E5 hasta $30 millones por debajo de otros vehículos eléctricos del mercado e incluso por debajo de opciones tradicionales de combustión. «Queremos dañar la cabeza del colombiano que hoy está teniendo en consideración un carro a gasolina», afirmó.
Garantía bumper to bumper: ocho años sin asteriscos
En materia de respaldo, la ejecutiva enfatizó que la E5 contará con una garantía de ocho años o 200.000 kilómetros que cubre todos los componentes del vehículo, un esquema conocido como «bumper to bumper».
A diferencia de otros fabricantes que limitan esta cobertura únicamente a la batería, Chery extiende la protección al motor, sistema eléctrico y demás partes. «Seguimos siendo la marca con más garantía en el mercado», destacó Castro, subrayando que este diferencial fue clave en la negociación con la fábrica.
Alianzas para carga rápida y tarifas preferenciales
Sobre la disponibilidad de estaciones de carga, la gerente anunció una alianza con Evinka y el Grupo Vardí para instalar los primeros cargadores de carga rápida de la marca en Colombia.
El proyecto arrancará en la zona de Morato (Bogotá) y se extenderá a otros 10 puntos en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, con cobertura también en destinos turísticos como Villa de Leyva y Paipa.
Los compradores de la E5 accederán a tarifas diferenciales del 25 % al 35 % en la instalación de cargadores en casa u oficina, además de una tarjeta con precios preferenciales en la red de electrolineras aliadas.
Respaldo postventa: 17 días de permanencia en colisión
Uno de los aspectos del respaldo de Chery es su gestión de repuestos. Castro reveló que la marca logró reducir a solo 17 días el tiempo de permanencia en colisión, un indicador que mide el tiempo que tarda un vehículo en ser reparado tras un accidente.
Esto contrasta con los tres o cuatro meses que suelen esperar los dueños de otras marcas por piezas como bumpers o lámparas. «Eso tiene un costo grande, porque implica tener muchos metros cuadrados de repuestos disponibles, especialmente en temas de colisión», explicó la ejecutiva.
Entregas y metas de ventas para 2026
Finalmente, Castro confirmó que las primeras unidades de la Chery E5 ya se encuentran en tránsito desde el puerto de Buenaventura hacia Bogotá, y las entregas a los clientes están prometidas para finales de junio o primera semana de julio. La marca ya habilitó preventas digitales.
En cuanto a metas, la gerente proyecta cerrar 2026 con entre 4.300 y 4.500 unidades vendidas en el país, lo que representaría un crecimiento significativo frente a las 2.800 unidades comercializadas en 2025.
«Nuestra competencia ya no son otros eléctricos, sino las personas que hoy buscan una opción de movilidad y tienen sobre la mesa una opción eléctrica incluso por debajo de una de combustión», concluyó.