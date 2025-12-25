El mercado automotor colombiano cerró 2025 con un importantes cambios y crecimiento. La recuperación de las ventas, el avance de los vehículos híbridos y eléctricos y la entrada de nuevas marcas, especialmente de origen chino, modificaron el panorama del sector. En ese escenario, Chery se ubicó como una de las marcas de mayor crecimiento del país, con resultados que la llevaron a escalar posiciones en el ranking nacional en menos de un año.
Las cifras del sector muestran que en noviembre Chery creció 401 % frente al mismo mes de 2024, al pasar de 70 a 351 unidades vendidas. Con ese desempeño, la marca se ubicó en el puesto 12 entre las más vendidas del país. En octubre ya había registrado el mayor crecimiento porcentual del mercado, con un aumento del 321 % interanual.
En entrevista con Valora Analitik, María Cristina Castro, gerente general de Auto Vardí, empresa del Grupo Vardí y representante de Chery en Colombia, explicó que estos resultados responden a una combinación de producto y expansión de red.
“Hoy estamos en la posición 14 del total de ventas de vehículos en Colombia y somos la segunda marca que más vende vehículos eléctricos en el país. No es común que una marca con este tiempo en el mercado logre esas posiciones”, señaló.
Desde su llegada en agosto de 2024, más de 2.000 vehículos Chery ya circulan en Colombia. La proyección de la compañía es superar las 3.000 unidades acumuladas durante el primer trimestre de 2026.
El crecimiento ha estado acompañado por una inversión superior a US$55 millones del Grupo Vardí, enfocada en infraestructura, posventa y desarrollo de red. “La confianza del consumidor no se logra solo con ventas. Tiene que ver con posventa, repuestos, seguros y respaldo en el tiempo”, explicó Castro.
Aunque Bogotá, Medellín y Cali concentran el mayor volumen, la marca ha mostrado un desempeño destacado en regiones. En el Tolima, por ejemplo, Chery ya se ubicó en el top 10 de las marcas más vendidas.
En 2025, la mayoría de marcas mostró crecimientos moderados, mientras que los mayores saltos se concentraron en fabricantes con foco en electrificación. En ese grupo, Chery destacó por la velocidad de su expansión y el volumen alcanzado en pocos meses, en un año en el que ganar participación fue más difícil que crecer sobre una base ya consolidada.
Vehículos híbridos y eléctricos
El avance de Chery en Colombia ha estado ligado a su portafolio de nuevas energías, que incluye vehículos microhíbridos, híbridos completos, híbridos enchufables y eléctricos.
Entre enero y agosto de 2025, la marca matriculó 845 vehículos electrificados, con un crecimiento interanual del 180 %, ubicándose entre las compañías con mayor dinamismo en este segmento.
Uno de los modelos más representativos ha sido el iCAR 03, un SUV compacto 100 % eléctrico. Según explicó Castro, la compañía esperaba alcanzar 1.000 reservas hacia el cierre del año, pero lo logró en solo dos meses tras su lanzamiento.
A esto se suma el impacto económico para el usuario. En el caso de modelos como la Tiggo 4 híbrida completa, el ahorro en combustible puede estar entre $400.000 y $600.000 mensuales, según informó la gerente.
La participación de Chery en el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá 2025 marcó un hito para la marca. Durante los diez días de feria, se vendieron 708 vehículos y se generaron más de 5.000 registros de interés, un incremento del 170 % frente al resultado obtenido en el mismo evento de 2024.
En la feria se destacaron el iCAR 03 y la nueva línea Chery Super Hybrid, con las TIGGO 7, 8 y 9, modelos que ofrecen autonomías combinadas de hasta 1.400 kilómetros.
Planes de expansión para 2026
De cara a 2026, Chery continuará con la expansión de su red comercial, con nuevas aperturas en ciudades intermedias y regiones donde la marca ha identificado oportunidades de crecimiento.
Cada nuevo concesionario implica inversiones de entre $3.000 y $4.000 millones, principalmente en infraestructura, capital de trabajo y desarrollo de equipos locales.
“Queremos crecer de forma ordenada, con una red sólida y con productos que respondan a lo que hoy necesita el consumidor colombiano”, concluyó Castro.