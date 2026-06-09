Wyndham Hotels & Resorts aterriza en Valle del Cauca con un nuevo proyecto. La iniciativa estará ubicada en Ciudad Jardín (Cali) y busca responder al crecimiento sostenido del turismo corporativo, médico y de bienestar que viene registrando esta capital en los últimos años.
El Wyndham Residences Cali Renova, operado por la firma Key 33, contempla 106 suites diseñadas bajo un concepto de hospitalidad moderna y estadías flexibles. Todo esto integrado en un ecosistema que busca facilitar el desarrollo de negocios y el acceso a salud.
“Cali se ha consolidado como uno de los principales polos económicos y médicos de Colombia, impulsando una creciente demanda de alojamiento para viajeros corporativos, pacientes internacionales y visitantes que buscan estadías de corta y larga duración. En este contexto, Wyndham Residences Cali Renova busca ofrecer una propuesta alineada con las nuevas tendencias de viaje y las necesidades de un mercado en constante evolución”, destacó la empresa.
Con el objetivo de brindar una experiencia integral, el hotel contará con piscina, terrazas, espacios de relajación y bienestar, áreas sociales, un rooftop bar restaurante, lounges y otros servicios.
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El desarrollo del proyecto estará liderado por Quadratto Grupo Constructor S.A.S. y La Herradura S.A. Además, el recinto pasará a formar parte de Renova Suites & Health Hub.
María Carolina Pinheiro, vicepresidente de desarrollo para Latinoamérica y el Caribe de Wyndham Hotels & Resorts, destacó que “Colombia continúa siendo uno de los mercados más dinámicos para Wyndham en Latinoamérica. Este proyecto refleja nuestra confianza en el potencial de crecimiento del país y en la evolución de segmentos como el turismo corporativo, médico y de bienestar, que generan nuevas oportunidades para el desarrollo hotelero”.
Es importante destacar que la operación de Wyndham en el territorio nacional abarca distintos segmentos del mercado hotelero, desde propuestas upscale orientadas al turismo de negocios y convenciones hasta opciones midscale y select service, alineadas con estándares internacionales y adaptadas a las dinámicas del mercado local. Con esta nueva propuesta, la cadena avanza en su objetivo de fortalecer su presencia en la región.
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