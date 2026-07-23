Adriana Jiménez será la directora ejecutiva de la CREG para el periodo 2026 – 2027

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, informó que los miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) nombraron a Adriana Jiménez como nueva directora ejecutiva de la entidad para el periodo 2026-2027.
“En momentos clave para el sector de la energía y el gas, nada mejor que la estabilidad de la gobernanza del sistema”, expresó el funcionario.
En este cargo se venía desempeñando Antonio Jiménez, ingeniero electricista con 20 años de experiencia.
Jiménez es economista de la Universidad Javeriana y cuenta con una maestría en economía y políticas públicas de la Universidad Torcuato Di Tella, además de especializaciones en Gestión de Proyectos y en derecho de la competencia y libre comercio.
Según la CREG, acumula 26 años de experiencia en el mercado laboral colombiano e internacional en formulación de política pública, regulación económica del sector energético, gestión de proyectos de infraestructura y evaluación ambiental.
En su hoja de vida figura su paso por el Departamento Nacional de Planeación (DNP); la CREG, donde se desempeñó como comisionada experta; el Ministerio de Minas y Energía; y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). En esta última entidad, según el organismo, coordinó el grupo de transición energética.
La CREG también señaló que ha participado en consultorías de proyectos de infraestructura en Argentina y en encargos técnicos para Fedepalma (Federación Nacional de Cultivadores de Palma) y la Unidad de Restitución de Tierras. Con este nombramiento, la entidad mantiene en funcionamiento su estructura de comisionados expertos y su dirección ejecutiva, una instancia clave para la toma de decisiones y la regulación de los mercados de energía eléctrica y gas natural en Colombia.