Michelle Shayo asumirá la dirección de asuntos institucionales y comunicación corporativa de Ferrero en Sudamérica

Ferrero anunció el nombramiento de Michelle Shayo como directora de asuntos institucionales y comunicación corporativa para América del Sur.
Con más de 20 años de experiencia en relaciones gubernamentales, asuntos regulatorios y gestión de stakeholders, la ejecutiva será responsable de liderar las actividades de relacionamiento institucional y reputación corporativa de la compañía en toda la región sudamericana.
El movimiento busca una oportunidad para fortalecer la presencia de Ferrero en Colombia, un mercado importante para el crecimiento de la compañía en la región. Gracias a su amplia experiencia Shayo podrá contribuir a consolidar el diálogo con actores relevantes del entorno empresarial colombiano.
A lo largo de su trayectoria profesional, Michelle ha construido una carrera en empresas globales y en sectores altamente regulados, como minería, manufactura y energía, liderando iniciativas relacionadas con la estabilidad regulatoria, la gestión de riesgos institucionales y el relacionamiento con gobiernos, organismos reguladores, comunidades y la sociedad civil, tanto en Brasil como en otros países de América Latina.
“Asumo este nuevo desafío con gran entusiasmo, en una empresa global reconocida por su calidad, responsabilidad y visión de largo plazo. Entre mis objetivos está contribuir a fortalecer aún más la presencia de Ferrero en América del Sur, apoyando el crecimiento del negocio y su conexión con la sociedad”, afirma Michelle Shayo.
La incorporación de la ejecutiva refuerza las capacidades institucionales y de asuntos corporativos de Ferrero en una región en la que la compañía continúa impulsando el crecimiento del negocio, la innovación y el fortalecimiento de marcas icónicas como Ferrero Rocher, Nutella, Kinder y Tic Tac.