Chery Super Hybrid se estrena en Colombia con récord de ventas en el Salón del Automóvil 2025

Chery, posicionada como líder en exportación automotriz en China y número uno en innovación, avanzó en su apuesta por la movilidad limpia en América Latina con el lanzamiento de su plataforma Super Hybrid de quinta generación (CSH).
Esta tecnología, presentada a nivel regional en septiembre, llegó oficialmente a Colombia en noviembre de 2025, haciendo su debut durante el Salón del Automóvil, donde la marca, representada en el país por el Grupo Vardí, registró 708 vehículos vendidos en 10 días.
La compañía señaló en un comunicado que Chery tuvo un desempeño destacado en el evento de este año, pues sus ventas crecieron 210 % frente a las unidades registradas en 2024 en el mismo espacio.
Además, con las reservas obtenidas en el Salón, Chery proyecta alcanzar un total acumulado de 3.700 unidades circulando en Colombia para el primer trimestre de 2026. De hecho, la compañía estima vender un promedio de 200 unidades al mes entre las cinco referencias de las series Tiggo, después de abril de 2026.
“Los resultados obtenidos en esta edición del Salón del Automóvil reflejan la confianza que los colombianos están depositando en Chery. Nuestro compromiso es seguir ofreciendo vehículos con altos estándares de tecnología, seguridad y diseño, respaldados por una red sólida en todo el país. Este camino de crecimiento apenas comienza y estamos orgullosos de la acogida que hemos recibido en tan poco tiempo”, dijo David Huertas, director de ventas y Red de Chery en Colombia.
Tecnología Super Hybrid: “la más eficiente del mundo”
La plataforma Chery Super Hybrid (CSH) fue presentada por la marca como la tecnología híbrida más eficiente del mundo. Al ser de quinta generación busca un alto rendimiento con un bajo consumo y dado que integra la combustión interna y la movilidad eléctrica supera la preocupación por la disponibilidad de estaciones de carga.
De esta manera, logra una autonomía combinada de hasta 1.400 km, así como un consumo eficiente de hasta 77 km/galón, lo que podría traducirse en un ahorro estimado de US$1.300 al año frente a un vehículo convencional.
Los vehículos CSH permiten una conducción 100 % eléctrica de hasta 140 km en ciudad y logran acelerar de 0 a 100 km/h en solo 5,4 segundos. Esta ventaja competitiva radica en la sinergia entre el motor híbrido 1,5 TGDI y la transmisión DHT.
La tecnología CSH ya fue incorporada en los modelos híbridos enchufables TIGGO 7, TIGGO 8 y TIGGO 9, y también dará vida a la TIGGO 4 HEV (CSH), adaptada al formato de hibridación completa para el uso urbano.