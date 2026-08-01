Utilidades de Ecopetrol aumentarían más de 96 % por alza del petróleo y negocio de refinación

Agosto de 2026 pasará a la historia de Ecopetrol. La compañía concluyó dos ciclos. El primero fue la salida de su presidente, Ricardo Roa, el 31 de julio. El segundo es que este lunes 3 de agosto sus utilidades reportarían un alza de más de 96 %, luego de tres años de caídas. Los analistas del mercado señalaron que este comportamiento responde a factores que no están bajo el control de la empresa, como el precio internacional del petróleo Brent y la ampliación de los márgenes de refinación.
Aun así, la compañía cerraría el segundo trimestre de 2026 con unas utilidades que no se veían desde el tercer trimestre de 2023, cuando alcanzaron más de $5 billones. Para el segundo trimestre de 2026, las proyecciones apuntan a $5,67 billones. La última vez que Ecopetrol registró un incremento en este indicador fue en diciembre de 2022, cuando sus utilidades llegaron a $6,85 billones, con una variación positiva de 12,7 %.
De esta forma, la compañía, presidida por Juan Carlos Hurtado, rompería un ciclo en el que, desde comienzos de 2023, sus utilidades venían registrando caídas. Ahora las expectativas están puestas en quién será el sucesor de Ricardo Roa, luego de que el gobierno de Abelardo de la Espriella tome posesión el 7 de agosto de 2026. El presidente electo ya manifestó que habrá cambios en la cúpula de Ecopetrol, los cuales comenzaron a verse en la Junta Directiva con el nombramiento de Luis Felipe Henao como nuevo presidente del organismo.
Pero, volviendo al desempeño financiero de la estatal energética, las proyecciones de Corficolombiana también indicaron que los ingresos registrarían un alza, no solo frente al primer trimestre de 2026, sino también en la comparación interanual, al ubicarse en $38,57 billones. El Ebitda, es decir, las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, también registraría incrementos frente a los reportados en los últimos tres años, al situarse en $16,39 billones.
En cuanto al comportamiento de los precios internacionales del petróleo Brent, el Grupo Cibest señaló que en 2025 el techo del crudo fue de US$75,8 por barril durante el primer trimestre. Posteriormente, el precio se ubicó por debajo de US$70 por barril hasta finales de ese año, cerrando en US$63,6 por barril. A causa de las tensiones geopolíticas y del comportamiento del mercado, en el primer trimestre el Brent promedió US$80,2 por barril; mientras que en el segundo trimestre, registró uno de los picos más altos en el precio del crudo.
“Lo anterior se explica principalmente por el conflicto en Oriente Medio, sumado a la afectación en la capacidad de refinación en Rusia. Estos elementos compensan la producción de petróleo equivalente diario, que para el segundo trimestre de 2026 calculamos en 708.000 barriles diarios equivalentes, disminuyendo 6,3 % anual, con lo que la producción de Ecopetrol se alinea más con la evolución negativa de la producción de petróleo y gas en Colombia, dada la normalización de la producción en el Permian estadounidense, en alrededor de 90.000 barriles diarios equivalentes”, señaló Andrés Duarte, gerente de análisis financiero de Corficolombiana.
El analista también indicó que el comportamiento del peso tiene efectos sobre el desempeño financiero de la compañía. Las cifras de Ecopetrol muestran que una variación de US$1 en el precio del Brent tiene un impacto de $0,7 billones sobre el Ebitda y de $0,36 billones sobre la utilidad neta. Por su parte, una variación de $100 en la Tasa Representativa del Mercado (TRM), al alza o a la baja, tiene un impacto de $1,7 billones sobre el Ebitda y de $0,72 billones sobre la utilidad neta.
El mismo Grupo Ecopetrol proyectó que sus ingresos se ubicarían entre $38 billones y $42 billones durante el segundo trimestre, mientras que las utilidades oscilarían entre $4,5 billones y $6 billones. Asimismo, estimó que la producción estaría entre 700.000 barriles y 710.000 barriles diarios de petróleo equivalente, junto con un precio promedio del Brent de US$96,7 por barril.
Por su parte, Felipe Bernal, miembro del Centro de Política Energética de la Universidad de Columbia, afirmó que espera unos resultados mixtos para el segundo trimestre. Por una parte, Ecopetrol se beneficiará de un entorno más favorable por el comportamiento del precio del petróleo, pero la apreciación del peso, la menor producción frente a años anteriores y los mayores costos financieros seguirán limitando el crecimiento de las utilidades para los accionistas.
“No espero un regreso a los niveles extraordinarios de rentabilidad de 2022 o 2023. La compañía seguirá enfrentando desafíos estructurales como la reposición de reservas, el fortalecimiento del negocio del gas, la apreciación del peso y un entorno de transición en su gobierno corporativo”, señaló.
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Según Bernal, más que un resultado trimestral, lo que el mercado está esperando son las señales que brindará la nueva administración. Los inversionistas quieren conocer cómo la estatal energética buscará recuperar indicadores clave para una empresa petrolera, como el crecimiento de las reservas, el fortalecimiento del negocio del gas y el mantenimiento de la disciplina financiera en un entorno internacional que seguirá marcado por la volatilidad y los cambios.