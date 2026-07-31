Decisión del BanRep da a entender que las tasas de interés seguirán altas y la inflación cederá más lento

La Junta Directiva del Banco de la República envió hoy una señal a los mercados con su decisión de mantener la tasa de interés inalterada en el 12 %: el costo del dinero en Colombia se mantendrá en niveles restrictivos por un periodo prolongado.
El gerente general del banco central, Leonardo Villar, fue enfático al señalar que la política monetaria debe permanecer en terreno contractivo para asegurar que los precios vuelvan a su cauce. «Muchos indicios sugieren la necesidad de mantener una tasa de interés restrictiva por un tiempo largo mientras se retoma la tendencia descendente de la inflación», afirmó.
Incluso, la posibilidad de nuevos incrementos en las tasas no ha sido descartada. Villar reconoció que existe una gran incertidumbre y que la Junta no sabe aún si el ciclo alcista ha terminado.
Esta posición se refleja en la votación de la Junta Directiva, pues, aunque cuatro miembros votaron por la estabilidad, tres de ellos mostraron una postura aún más rígida y solicitaron un aumento adicional de 50 puntos básicos, ante el temor de que las presiones inflacionarias persistan.
Un camino largo y difícil hacia la meta de inflación
Uno de los puntos más críticos del anuncio fue el reconocimiento de que la inflación no está convergiendo hacia la meta de forma rápida. En junio, el indicador subió al 6,1 %, impulsado por el costo de los alimentos y servicios regulados.
El equipo técnico del banco central ahora proyecta que la inflación cerrará el año 2026 en niveles cercanos al 6,9 %. Por su parte, los analistas subieron sus proyecciones de inflación para finales de 2026 y 2027 al 6,6 % y 5 % respectivamente, muy por encima de la meta oficial (3 %).
Debido a este repunte y a que la política monetaria actúa con rezagos de entre un año y un año y medio, Villar insistió en que la convergencia hacia el rango meta del 3 % probablemente no se alcance en 2027, sino que se daría recién en la primera parte de 2028.
Y es que la decisión de mantener las tasas quietas —y el tono restrictivo del mensaje— obedece a varios factores de riesgo que amenazan con disparar los precios, como la alta probabilidad de un fenómeno de El Niño que impacte los precios de alimentos y energía.
Además, aunque el peso se ha apreciado recientemente, el BanRep teme que esta tendencia se revierta, eliminando el colchón que ha ayudado a mitigar los costos de productos importados.
A pesar de las peticiones de reactivación desde el Ejecutivo (el ministro de Hacienda pidió inicialmente un recorte de 50 puntos básicos), las señales enviadas hoy por el Banco de la República indican que, por ahora, la prioridad es el control de la inflación, incluso si esto implica mantener el apretón monetario por dos años más.
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