En junio de 2026, la inflación anual en Colombia fue del 6,14 %, lo que significa que se ubicó por encima de la cifra del mes pasado (5,84 %), confirmando la senda alcista que anticiparon los analistas.
De acuerdo con el DANE, en el sexto mes del año, el indicador incluso superó la cifra de junio de 2025 (4,82 %), con esto, completa cuatro meses consecutivos con registros cada vez mayores.
El resultado siguió de cerca las proyecciones del mercado que le apuntaban a que la cifra se ubicara por encima del 6 %. El último dato superior a este se presentó en julio de 2024, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó 6,86 %.
De acuerdo con la entidad estadística, el comportamiento anual del IPC se explicó principalmente por la variación de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas.
Por otro lado, las mayores variaciones se concentraron en las divisiones de restaurantes y hoteles (9,59 %), salud (8,39 %), educación (7,57 %), bebidas alcohólicas y tabaco (7,02 %) y muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (6,22%).
En términos de contribución, los mayores aportes se dieron por cuenta de los rubros de alojamiento, alimentos y bebidas no alcohólicas, restaurantes y hoteles, transporte y bienes y servicios diversos, que en conjunto sumaron 4,98 puntos porcentuales (p.p.) al acumulado.
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Inflación anual por región
El reporte del DANE muestra que las ciudades que registraron el dato anual más alto fueron Bucaramanga, Pereira y Medellín. Estos tres territorios reportaron una variación anual en junio de 7,05 % y 6,98 %, respectivamente.
A estas les siguen Cali (6,70 %), Armenia (6,59 %) y Villavicencio (6,30 %).
En el otro extremo de los datos, se encuentran Riohacha (3,35 %), Santa Marta (4,49 %) y Valledupar (4,80 %).