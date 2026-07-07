Dólar en Colombia rompe soportes clave: cierra en $3.326 en vísperas del dato de inflación de junio

El peso colombiano extendió su racha de apreciación estructural en la jornada de hoy, logrando que el dólar estadounidense borrara por completo el rebote técnico anterior.
La divisa norteamericana retrocedió $24 y cerró en un precio promedio de $3.326, quebrando el piso de los $3.330 frente al último dato del lunes ($3.350) y tocando mínimos no vistos en más de seis años.
La sesión de este martes estuvo marcada por una volatilidad encauzada a la baja y un fuerte dominio de la presión vendedora en el mercado institucional de contado (spot), según analistas.
La tasa de cambio comenzó el día con una apertura al alza en $3.362, alcanzando un máximo intradía temprano de $3.366,50. No obstante, a medida que avanzaba la jornada, la oferta institucional de divisas arrastró la paridad de forma vertical hasta marcar un nuevo mínimo transaccional de $3.323,02, un comportamiento que, según los analistas de JP Tactical Trading, ubica firmemente a la divisa en la parte baja de los rangos estimados por sus modelos tácticos.
Este desinfle del dólar local se dio a pesar de la fortaleza global del billete verde, que vio a su índice de referencia DXY avanzar un 0,10 %, bordeando las 101 unidades.
Sin embargo, para Acciones & Valores, el DXY mostró una tibia defensa debido a que los inversionistas internacionales prefirieron la cautela técnica antes de la comparecencia de varios miembros de la FED y la publicación de las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).
En Colombia, las mesas de dinero operaron con cautela técnica a la espera de que el DANE publique, al cierre de la jornada, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio.
El consenso de analistas proyecta que la inflación anual repunte y cruce la frontera del 6 % (frente al 5,84 % de mayo), con firmas como Bancolombia anticipando una aceleración de hasta el 6,13 % explicada por presiones en alimentos, arriendos, servicios públicos y hoteles.
Según expertos, el quiebre de la zona de los $3.330 ratifica que la tendencia el peso colombiano se explica en gran medida por la dinámica local más que la externa. Para la apertura de mañana, la cotización spot asimilará el dato oficial de inflación mensual del DANE.
Si la cifra confirma la aceleración anticipada por el mercado, se consolidará la visión de un Banco de la República restrictivo por un periodo prolongado, lo que mantendrá el sesgo de apreciación de la moneda local.
Tensiones en Ormuz chocan con los descuentos de Saudi Aramco
Los precios internacionales del crudo registraron presiones mixtas en las últimas jornadas, moviéndose en un rango de volatilidad estructural que impacta las cuentas fiscales de la Nación.
El WTI se cotizó en US$70,48 por barril (+2,82 %), mientras que el Brent se negoció en US$74,16 (+3,01 %).
DaviBank puntualizó que la implementación de la hoja de ruta diplomática de 60 días pactada entre Washington y Teherán deprimió estructuralmente los precios internacionales del crudo por debajo de la barrera de los US$80 el barril. Si bien esto alivia los subsidios estatales al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), reduce los ingresos de capital y dividendos de Ecopetrol.
La jornada de hoy inició con un sesgo alcista debido a nuevos ataques contra buques mercantes en las inmediaciones del Estrecho de Ormuz, un factor que Teherán usó para advertir sobre posibles congelamientos en las mesas de paz de Doha.
No obstante, las ganancias del petróleo se mantuvieron acotadas debido a una fuerte sobreoferta física: se constató la salida exitosa de Ormuz de cinco superpetroleros con destino a Japón, al tiempo que Saudi Aramco aplicó un severo recorte de precio de US$1,00 por barril a su crudo Arab Light para Asia, ampliando el descuento regional a US$1,50 por debajo del indicador de referencia.
Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,19 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 terminaron en 7,409 % desde los 9,401 % de la sesión previa.
- Los TES de 2028 terminaron en 12,435 % desde los 12,317 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 11,842 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 11,820 %.
- Los TES de 2036 registraron una tasa final de 11,720 %, frente al 11,799 % registrado anteriormente.
- Los TES de 2050 finalizaron en 11,750 %; la jornada anterior en 11,767 %.
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