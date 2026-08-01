Tras tres meses bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Lilipink asegura haber recuperado la normalidad operativa de su negocio. La compañía afirma que restableció sus alianzas comerciales, normalizó los pagos electrónicos en sus tiendas y mantiene al día las obligaciones con colaboradores, proveedores y arrendadores.
En entrevista con Valora Analitik, Sebastián Ulchur, representante legal de Fast Moda S.A.S., habló sobre el balance de este proceso de estabilización, los planes para retomar la expansión de la marca, las estrategias para fortalecer la operación y el llamado que hace a los consumidores para respaldar a la compañía.
¿Cuál es el balance de estos tres meses bajo la nueva administración de la compañía?
El balance es positivo. El mayor reto que tuvimos al asumir la compañía tuvo que ver con que todos nuestros aliados comerciales terminaron los contratos. No obstante, el objetivo principal del suscrito y de la SAE ha sido restablecer completamente la operación y hoy hemos recuperado esas alianzas. Estamos presentes, firmes y con toda la operatividad necesaria para sacar esto adelante.
Otro de los desafíos que atravesamos se relaciona con los pagos electrónicos. Ahora ya contamos nuevamente con los datáfonos en las tiendas y podemos dar un parte de tranquilidad. Además, nuestros empleados no han tenido un solo día de retraso en el pago de la nómina; tampoco nuestros arrendadores, proveedores y aliados comerciales.
Además del restablecimiento de los pagos electrónicos, ¿qué otros avances operativos destacaría?
También logramos restablecer todas las alianzas con nuestros proveedores en los diferentes canales, incluidas las ventas en consignación y los canales digitales. Asimismo, recuperamos la cadena de abastecimiento de la compañía y fortalecimos nuevamente el relacionamiento con todos los arrendadores, que son fundamentales para nuestra operación. La mayoría de ellos nos dio su respaldo y hoy contamos con su aval para continuar operando nuestras tiendas.
Ha sido un trabajo enfocado en restablecer la operación, algo que no ha sido nada fácil, pero objetivamente lo hemos logrado gracias al esfuerzo conjunto de cerca de 5.000 colaboradores entre empleos directos e indirectos, de los cuales el 80 % son mujeres.
Ha sido un trabajo arduo, pero con resultados completamente positivos. La SAE está muy contenta con la labor realizada y hoy somos un caso de éxito que demuestra que una empresa administrada por el Estado puede ser viable y tener vocación de continuidad.
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Más allá de la situación que enfrentó la compañía, Lili Pink es una marca con una alta recordación entre los consumidores. ¿Cómo buscan fidelizar a sus clientes y atraer nuevos compradores?
Así como nuestro logo, creo que somos la marca del corazón. Es decir, la forma en que llegamos al corazón de los colombianos, especialmente de las colombianas, es porque somos una compañía en la que la innovación hace parte de nuestro ADN todos los días.
Además, ofrecemos productos que las mujeres no solo quieren, sino que también pueden pagar. Tenemos precios muy asequibles y eso hace que las personas sientan que reciben un gran valor por su dinero, porque podemos ofrecer productos que en otras marcas cuestan tres o cuatro veces más y nosotros los ponemos en sus hogares a precios razonables.
Teniendo en cuenta esos avances, ¿cuáles son las proyecciones de la compañía para los próximos meses?
Si bien aún es muy apresurado hablar de crecimiento cuando apenas llevamos tres meses de administración, creemos que lo más importante en este momento es lograr la completa estabilización de la compañía.
Una vez alcancemos ese objetivo, la idea es retomar todos los proyectos que ya se venían trabajando para materializarlos. Uno de ellos es la expansión de la marca, es decir, llegar a más lugares del país. También tenemos planes de aceleración en todo el tema digital y en el e-commerce, así como fortalecer nuestro crédito Lilipink como mecanismo de financiación y de venta para nuestros clientes.
Hay muchos proyectos para hacer que esta empresa sea cada vez más grande, pero sobre todo mejor administrada y con procesos cada vez más sólidos.
¿Qué medidas se han tomado para preservar el empleo durante este proceso de estabilización?
Lo primero fue garantizar que no hubiera ningún retraso en el pago de la nómina de todos nuestros colaboradores. Tenemos cerca de 2.500 empleados directos y hasta el día de hoy no ha habido un solo retraso en el pago de sus salarios.
Asimismo, estamos haciendo todas las optimizaciones necesarias para que esa planta pueda crecer y ese crecimiento sea calificado, ofreciendo oportunidades de desarrollo dentro de la compañía.
También es importante destacar que una gran parte de nuestros colaboradores son mujeres, muchas de ellas cabeza de hogar, que todos los días salen a sacar adelante esta empresa y a atender a nuestros consumidores, especialmente en la comercialización de nuestros productos de las líneas textil, no textil, belleza y bienestar.
¿Qué lecciones les ha dejado esta situación y cómo esperan convertir esos aprendizajes en una oportunidad para fortalecer la compañía?
Estamos terminando de superar una crisis y, en la medida en que aprendemos de esas dificultades, nos fortalecemos y desarrollamos resiliencia. Eso nos permite convertir esos momentos difíciles en oportunidades.
Precisamente de esta situación han surgido muchas alternativas e ideas desde todos los niveles de la compañía. Algunas son muy innovadoras, otras muy llamativas, pero cuando existe la voluntad de salir adelante, estoy absolutamente seguro de que hay garantía de victoria.
Han insistido en que el proceso de estabilización de la compañía es independiente del proceso judicial. ¿Cómo se da esa separación?
Ese es un tema muy importante. Si bien existe un proceso penal que dio origen a la medida bajo la cual estamos hoy, nosotros no somos parte ni tenemos ninguna intervención en él.
Por el contrario, somos completamente autónomos. Quien ejerce la administración es la SAE y, en mi caso, fui designado por la Sociedad de Activos Especiales para ejercer la representación legal y la gerencia general de la compañía, con el objetivo de sacarla adelante. Esa es la misión que tengo y en eso estamos trabajando todos los días.
Aunque ambos procesos son independientes, ¿el desenlace del proceso judicial podría tener algún efecto sobre la compañía?
Sí puede tener un efecto, porque el proceso penal puede terminar de dos maneras. La primera es que el afectado demuestre que no tiene ninguna relación con las conductas que se le atribuyen y, en ese caso, la compañía debe ser devuelta. La segunda es que la Fiscalía demuestre esas conductas y se declare la extinción del dominio de manera definitiva.
Lo importante es entender que este es un proceso que puede tardar alrededor de diez años. Existe un principio de doble instancia y todo el procedimiento correspondiente desde el punto de vista jurídico. Esas son, en términos generales, las dos formas en las que podría concluir el proceso respecto a la empresa.
Mientras tanto, nuestro enfoque está en darle continuidad a la compañía, mantenerla vigente, de pie, y lograr que los colombianos, especialmente las colombianas, sigan acercándose a nuestras tiendas para hacer esas compras que quieren, necesitan y pueden realizar.
¿Qué otro dato del proceso de estabilización quisiera destacar?
Quiero hacer un llamado a todos los colombianos para que se solidaricen con Lilipink. Hoy somos una empresa que representa el trabajo de miles de personas, especialmente de miles de mujeres.
Necesitamos ese respaldo de los consumidores. Nuestro inventario cuenta con toda la trazabilidad de importación correspondiente y comprar en nuestras tiendas es una manera de apoyar a todas las personas que trabajan para sacar esta empresa adelante.
Quiero pedirles esa solidaridad para que podamos preservar todos los empleos que representamos y garantizar que esta compañía siga siendo una fuente de trabajo durante muchos años.
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