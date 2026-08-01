Comisiones del Congreso: el mapa de fuerzas con el que comenzará el gobierno de Abelardo

Las comisiones del Congreso son claves dentro de la discusión de reformas y proyectos de ley. De acuerdo con los acuerdos entre los partidos políticos, las mesas ya quedaron definidas.
Este martes arrancó la posesión de varios presidentes de las comisiones, una silla clave para imprimirle celeridad a los proyectos y que el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella espera conquistar con el respaldo de sus aliados, pues el primer año de mandato suele estar marcado por la presentación de un amplio paquete de iniciativas que deben ser priorizadas.
Las cuentas están, especialmente, en las comisiones Tercera y Cuarta, por donde deben pasar proyectos como el Presupuesto General de la Nación y las eventuales reformas tributarias. La conformación quedó así:
En la Cámara de Representantes
- Comisión Tercera: Partido Liberal (6) y Pacto Histórico (6), seguidos del Centro Democrático (5).
- Comisión Cuarta: Pacto Histórico (6) y Centro Democrático (6).
En el Senado
- Comisión Tercera: Pacto Histórico (4), seguido del Centro Democrático (3).
- Comisión Cuarta: Pacto Histórico (4), seguido del Centro Democrático, el Partido Liberal y el Partido Conservador (2 cada uno).
Adicionalmente, la Comisión Séptima cobra especial importancia porque allí se discuten las reformas relacionadas con la salud. Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, esta comisión se convirtió en un muro de contención para la reforma al sistema de salud.
Su composición quedó de la siguiente manera:
Cámara de Representantes
- Comisión Séptima: Pacto Histórico (5), seguido del Centro Democrático y el Partido Liberal (3 cada uno).
Senado
- Comisión Séptima: Pacto Histórico y Centro Democrático empatan con tres integrantes cada uno, mientras que el Partido Liberal ocupa el tercer lugar con dos.
El campo de acción para Abelardo
Frente a este panorama, el analista político Gabriel Cifuentes resalta el buen aire con el que inicia el gobierno de Abelardo de la Espriella.
«Las comisiones clave para el Gobierno son la Primera, la Tercera, la Cuarta y la Séptima. Y, por lo menos en el Senado, el Gobierno empieza con pie derecho. En especial en las comisiones Primera (asuntos constitucionales) y Tercera (económica), donde garantiza las presidencias de Enrique Gómez y Sara Castellanos. En las demás comisiones, salvo la Segunda, que todavía no se ha votado, quedaron partidos que se han declarado de gobierno, como el Partido Conservador y el Centro Democrático».
Juan José Fernández, jefe del departamento de Estudios Políticos de la Universidad Icesi, señala que: «El nuevo gobierno enfrentará importantes desafíos de gobernabilidad debido a la necesidad de construir una amplia coalición, la falta de una plataforma política sólida, las restricciones fiscales y la limitada experiencia en la gestión pública».
Y agrega: «Aunque Abelardo de la Espriella es considerado un líder hábil, deberá negociar con múltiples sectores para asegurar apoyos en el Congreso y otras instituciones. Su estrategia inicial se centra en conformar un gabinete con representantes de partidos tradicionales y acercarse a líderes regionales. El verdadero reto será medir, durante los primeros tres a seis meses de mandato, qué tan exitoso resulta en consolidar alianzas y una mayoría política que le permita gobernar».
Las mesas directivas arrancan a medir los ánimos
En paralelo, las comisiones comenzaron a definir sus mesas directivas, una decisión que será determinante para el ritmo de la agenda legislativa del primer año del gobierno de Abelardo de la Espriella.
Comisión Primera (reformas constitucionales):
- Senado: presidente, Enrique Gómez (Salvación Nacional); vicepresidente, José Nicolás Gómez (Cambio Radical).
- Cámara: presidente, José Jaime Uscátegui (Centro Democrático); vicepresidenta, Karina Bocanegra (Partido Liberal).
Comisión Tercera (asuntos económicos):
- Senado: presidenta, Sara Castellanos (Salvación Nacional); vicepresidente, Juan Fernando Caicedo (Centro Democrático).
- Cámara: presidente, Alfredo Ape Cuello (Partido Conservador); vicepresidente, Diego Fran Ariza (Partido de la U).
Comisión Cuarta (presupuesto e impuestos):
- Senado: presidenta, Liliana Benavides (Partido Conservador); vicepresidente, Álvaro Monedero (Partido Liberal).
- Cámara: presidente, Alexander Bermúdez (Partido Liberal); vicepresidente, Alejandro Martínez (Partido Conservador).
Comisión Quinta (minas, energía y agricultura):
- Senado: presidente, Juan Espinal (Centro Democrático); vicepresidente, Gonzalo Baute (Cambio Radical).
- Cámara: presidente, Julio Roberto Salazar (Partido Conservador); vicepresidente, Mateo Hidalgo Montoya (Centro Democrático).
Comisión Sexta (educación, transporte y comunicaciones):
- Senado: presidente, Carlos Guevara (MIRA); vicepresidenta, María Lucía Villalba (Nuevo Liberalismo).
- Cámara: la elección de la mesa directiva continúa pendiente.
Comisión Séptima (salud y asuntos laborales):
- Senado: presidente, Andrés Forero (Centro Democrático); vicepresidenta, Ana Paola Agudelo (MIRA).
- Cámara: presidente, Juan Felipe Corzo (Centro Democrático); vicepresidente, Jorge Méndez (Cambio Radical).
Comisión de Ordenamiento Territorial:
- Senado: presidente, Carlos Meisel (Centro Democrático).