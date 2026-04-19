El megacentro logístico de Antioquia que abastece miles de droguerías en el país 

En medio de los desafíos del sistema de salud y la creciente demanda por acceso oportuno a medicamentos en Colombia, hay infraestructuras que operan silenciosamente, pero que resultan decisivas para que miles de droguerías mantengan su abastecimiento diario.
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Detrás de cada entrega, cada pedido y cada tratamiento disponible en una farmacia, existe una operación logística de gran escala que hoy cobra mayor relevancia por su impacto en la economía y en la cobertura territorial.
Uno de esos nodos estratégicos está ubicado en Antioquia y se ha consolidado como un eje clave en la distribución farmacéutica del país. Se trata del Centro de Distribución (CEDI) de Coopidrogas en Bello, una operación que no solo abastece a cientos de droguerías en la región, sino que se articula con una red nacional que llega a miles de puntos de venta en Colombia.
Así funciona el megacentro clave para el abastecimiento de miles de droguerías
Desde este megacentro logístico se movilizan más de 36 millones de unidades de medicamentos al año, una cifra que refleja su rol dentro del sistema de salud y su capacidad para responder a la demanda en distintas regiones.
El alcance de esta operación es significativo: desde Bello se distribuyen productos hacia 955 droguerías en Antioquia y Chocó, impactando directamente a 101 municipios del departamento y cuatro del Chocó, lo que representa una cobertura del 81 % del territorio en esta zona del país.
Este despliegue regional se conecta, además, con la red nacional de Coopidrogas, que llega a 808 municipios —equivalentes al 71 % del territorio colombiano— y abastece a más de 10.000 farmacias, consolidando a la cooperativa como un actor clave en el acceso a medicamentos.
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Más allá de su función operativa, el CEDI de Antioquia tiene un peso relevante en la economía regional. Actualmente, registra ventas cercanas a $66.000 millones mensuales, lo que equivale a aproximadamente $792.000 millones al año.
En el departamento, Coopidrogas participa en el 28 % de las ventas del sector salud en el canal retail, una cuota que evidencia su posicionamiento dentro del mercado. Además, la operación genera 255 empleos directos y articula el trabajo con más de 383 proveedores del sector farmacéutico.
El impacto también se extiende a las droguerías independientes: las 955 que abastece este centro generan alrededor de 2.865 empleos, lo que demuestra su efecto multiplicador en el tejido empresarial y social de la región.
La magnitud de este centro logístico no solo se mide en cobertura, sino también en volumen operativo. El CEDI concentra el 15,9 % de las ventas de Coopidrogas y atiende al 10 % de sus asociados, posicionándose como uno de los nodos más relevantes de la organización.
Su operación puede extenderse hasta 24 horas durante seis días a la semana, lo que le permite procesar cerca de 410.400 pedidos al año. Esto se traduce en una dinámica diaria de aproximadamente 1.400 pedidos y el despacho de más de 124.000 productos, garantizando la disponibilidad oportuna de medicamentos en cada punto de venta.
Además, este centro se destaca por ser el de mayor despacho de domicilios hacia droguerías en Antioquia, un factor clave en un mercado donde la inmediatez y la frecuencia de entrega son determinantes para la competitividad.
El funcionamiento del CEDI responde a una combinación de tecnología, eficiencia operativa y un modelo cooperativo que busca fortalecer a las droguerías independientes. Así lo explica Daniel Quirós B., gerente general de Coopidrogas: “Este Centro de Distribución es el reflejo de cómo la tecnología, la eficiencia operativa y el modelo cooperativo se articulan para garantizar que los medicamentos lleguen de manera oportuna a cada rincón del país”.
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De cara al futuro, la regional proyecta un crecimiento del 13 % frente a 2025, con el objetivo de ampliar su cobertura al 85 % de los municipios de Antioquia y fortalecer la frecuencia de entregas en zonas que requieren mayor atención.