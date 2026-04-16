Estos trabajos en Colombia están pagando hasta $23 millones mensuales 

Para muchos trabajadores en Colombia, estudiar y especializarse sigue siendo la principal apuesta para mejorar ingresos y calidad de vida. En un mercado laboral cada vez más competitivo, elegir bien qué carrera seguir o en qué área capacitarse puede marcar la diferencia entre un salario promedio y uno que multiplica varias veces el ingreso mensual.
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Esa realidad se está haciendo más evidente en 2026. Nuevos datos del mercado laboral revelan que ciertas profesiones están alcanzando niveles salariales que hace pocos años parecían lejanos para el país.
En particular, algunos perfiles tecnológicos ya están superando los $20 millones mensuales, un cambio que no solo impacta a quienes trabajan en el sector, sino que redefine las prioridades educativas y empresariales.
Los trabajos con mejores salarios en Colombia
De acuerdo con la Guía Salarial Tecnología 2026 de Michael Page, los perfiles asociados al desarrollo de software, datos e inteligencia artificial están liderando el crecimiento salarial en el país.
El informe señala que, en niveles senior, estos profesionales pueden alcanzar salarios de hasta $23 millones mensuales, reflejando una valorización acelerada del talento especializado.
Este fenómeno no es aislado. Responde a una transformación estructural del mercado laboral, donde las empresas están demandando cada vez más capacidades tecnológicas para sostener su competitividad.
El aumento de salarios está directamente relacionado con el auge de los datos y la inteligencia artificial dentro de las organizaciones. Hoy, las compañías no solo buscan digitalizar procesos, sino convertir la información en decisiones estratégicas.
Según el informe, el 83 % de las organizaciones planea utilizar inteligencia artificial para la integración y unificación de datos, especialmente en sectores como retail, consumo masivo y servicios.
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Esto implica que el valor ya no está únicamente en recolectar información, sino en analizarla y generar conocimiento útil para el negocio. Es por eso que el mercado laboral está premiando a quienes tienen la capacidad de transformar grandes volúmenes de datos en soluciones concretas.
Dentro de este panorama, varios perfiles se destacan por su alta demanda y remuneración:
- Ingenieros de datos
- Científicos de datos (Data Scientists)
- Ingenieros de Machine Learning
- Arquitectos de software
- AI Product Owners
En particular, el rol de los ingenieros de datos se ha vuelto crítico para las compañías. El informe indica que el 72 % de las empresas los considera fundamentales para el éxito del negocio, debido a la necesidad de contar con información estructurada y lista para ser utilizada en modelos de inteligencia artificial.
Además, tecnologías como Python, Java y NodeJS se posicionan entre las mejor remuneradas, especialmente en perfiles senior con experiencia en arquitecturas modernas.
Más allá del crecimiento de la demanda, hay un factor clave que está impulsando los salarios: la falta de talento especializado.
“La escasez de talento especializado en data e inteligencia artificial está generando una presión natural sobre los salarios del sector tecnológico”, afirmó Andrés Delgado, Senior Executive Manager de Michael Page Colombia.
El directivo agregó que hoy las empresas no solo buscan perfiles técnicos, sino profesionales capaces de generar valor estratégico a partir de los datos.
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Esta combinación —alta demanda y baja oferta— está generando una competencia intensa entre compañías, lo que eleva los sueldos y mejora las condiciones laborales para estos perfiles.