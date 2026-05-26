Arrendatarios tendrán solución para adquirir vivienda propia: Darán nuevo subsidio con sencillo trámite

Vivir en arriendo se ha convertido en una de las principales alternativas de vivienda para miles de familias en Colombia. El aumento en los precios de los inmuebles, sumado a las dificultades económicas y al desconocimiento de algunos programas de apoyo, ha llevado a que muchas personas opten por buscar casas o apartamentos en alquiler que se ajusten a su capacidad financiera.
En ese contexto, la Alcaldía de Bogotá impulsa el programa “Ahorro para mi Casa”, una estrategia con la que busca apoyar a los hogares que actualmente viven en arriendo y que, al mismo tiempo, desean reunir recursos para adquirir vivienda propia.
La iniciativa contempla la entrega de un subsidio mensual destinado exclusivamente al pago del canon de arrendamiento. De esta manera, las familias beneficiarias podrán aliviar parte de sus gastos mientras consolidan un ahorro orientado a la compra de vivienda.
Desde la Secretaría Distrital del Hábitat señalaron que el objetivo del programa es fortalecer las condiciones económicas de los hogares y promover hábitos de ahorro que les permitan avanzar hacia la adquisición de un inmueble.
El subsidio para 2026 podrá alcanzar hasta los $13.026.733, cifra equivalente a 7,44 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El apoyo económico será desembolsado en 12 pagos mensuales de hasta $1.085.561, recursos que deberán utilizarse únicamente para cubrir el valor del arriendo.
Sin embargo, el acceso al beneficio estará condicionado al cumplimiento de varios requisitos. Entre ellos, se establece que el jefe o jefa del hogar debe ser mayor de edad y que los ingresos mensuales del núcleo familiar no superen los $3.501.810, correspondientes a dos salarios mínimos proyectados para 2026.
Además, ninguno de los integrantes del hogar podrá ser propietario de vivienda en Colombia, salvo en las excepciones contempladas en el Decreto Distrital 653 de 2025. Tampoco podrán postularse familias que hayan recibido anteriormente un subsidio familiar de vivienda que ya haya sido aplicado de manera efectiva.
¿Qué ciudadanos recibirán prioridad en el proceso?
La convocatoria también definió criterios de priorización para determinados grupos poblacionales. Tendrán mayor puntaje los hogares en condición de riesgo por violencia intrafamiliar o feminicidio, las víctimas del conflicto armado y las personas en procesos de reincorporación.
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Asimismo, se priorizará a integrantes de la fuerza pública, veteranos y familias de militares fallecidos en combate. A estos grupos se suman personas con discapacidad, cuidadores, hogares monoparentales, adultos mayores y jóvenes cabeza de hogar.
La medida también contempla prioridad para comunidades étnicas y población transgénero, así como para quienes ya se encuentren habilitados en programas de subsidio de vivienda administrados por la Secretaría Distrital del Hábitat.
Las autoridades distritales aclararon que las condiciones acreditadas por cada hogar deberán mantenerse desde el momento de la postulación hasta la asignación definitiva del subsidio.
Para acceder al programa, los interesados deberán diligenciar el formulario oficial dispuesto por la Secretaría Distrital del Hábitat y adjuntar la documentación requerida a través de la plataforma habilitada por la entidad.