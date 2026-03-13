Arrendatarios no tendrán beneficio que creían que daban los dueños de la vivienda

En Colombia, las relaciones entre propietarios e inquilinos están reguladas principalmente por la Ley 820 de 2003, normativa que establece el marco jurídico para los contratos de arrendamiento de vivienda urbana. Esta legislación define con claridad los derechos y deberes tanto de arrendadores como de arrendatarios, con el propósito de garantizar condiciones equilibradas y evitar conflictos derivados del uso y la administración de los inmuebles destinados a vivienda.
A pesar de que la ley establece disposiciones específicas sobre la terminación de los contratos, con frecuencia surgen interpretaciones equivocadas acerca de su contenido. Una de las creencias más extendidas consiste en afirmar que, cuando el propietario decide dar por terminado un contrato de arrendamiento, el inquilino tiene derecho a permanecer en la vivienda durante varios días —o incluso un mes completo— sin pagar el canon, con el fin de realizar la mudanza. Esta idea se ha difundido en distintos espacios, desde conversaciones informales hasta redes sociales, lo que ha contribuido a consolidar un mito que no tiene respaldo en la normativa vigente.
Sin embargo, la legislación colombiana no contempla la existencia de un periodo gratuito o “mes de gracia” para los arrendatarios al momento de finalizar el contrato. La Ley 820 de 2003 no establece ningún beneficio automático que permita ocupar el inmueble sin pagar durante los días posteriores a la terminación del acuerdo. Interpretar lo contrario puede generar malentendidos entre las partes e incluso derivar en disputas legales.
¿Hasta cuándo se mantiene el pago del arriendo en una vivienda?
En este contexto, es importante tener en cuenta que el arrendatario debe continuar pagando el canon de arrendamiento correspondiente al tiempo durante el cual permanezca en el inmueble. Esto significa que la obligación de pago se mantiene vigente hasta el momento en que se realiza la entrega efectiva de la vivienda al propietario o a la persona autorizada para recibirla. En consecuencia, mientras el inmueble siga ocupado, el contrato produce efectos económicos, independientemente de que el plazo inicial haya concluido.
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En términos prácticos, si el contrato establece una fecha específica de finalización y el inquilino permanece en la vivienda algunos días adicionales para completar su traslado, deberá cancelar el valor proporcional correspondiente a ese periodo. El cálculo del pago se realiza con base en el canon mensual acordado, prorrateado según el número de días en que el inmueble continúe ocupado.
La normativa sí contempla otros escenarios que, en ocasiones, se confunden con este supuesto beneficio. Por ejemplo, cuando el propietario decide terminar el contrato antes de que concluya el plazo pactado sin que exista una causal legal que lo justifique, puede estar obligado a pagar una indemnización al arrendatario. No obstante, esta compensación responde a circunstancias específicas establecidas por la ley y no guarda relación con la idea de otorgar un tiempo gratuito para efectuar la mudanza.