Precio de los arriendos en Colombia subiría más de lo esperado

Varios de los factores que están encadenados al aumento de la inflación se explican por, entre otros, el precio de los arriendos en Colombia.
De acuerdo con la normativa vigente, la variación de estos precios se debe hacer con base en el dato de la inflación informada por el DANE para el año inmediatamente anterior.
Con esto de base, cuanto más crezca la inflación mayor va a ser el ajuste en el precio de los arriendos en Colombia, una situación que podría materializarse con mayor fuerza el año entrante.
Indican las principales expectativas que el IPC en 2026 va a terminar sustancialmente más arriba del dato dado a conocer para este 2025, cercano al 7 %.
Alertas para el precio de los arriendos en Colombia
Las personas que vean una actualización de precios en el arriendo, en los próximos meses, lo harán base en el 5,1 % que dio a conocer el DANE iniciado este año.
Sin embargo, para el 2026 el ajuste estaría casi dos puntos porcentuales más arriba de la variación establecida para este año. La situación generaría un golpe extra para le bolsillo de casi el 40 % de los hogares del país, que son los que viven en esta modalidad.
Ya lo había alertado el Banco de la República: el precio de los arriendos en Colombia representa una presión importante para la inflación del país.
Lo anterior sumado al hecho de que el precio de estos alquileres se ve condicionado por la mayor cantidad de personas en busca de arriendo, al tiempo que cada vez hay menos oferta dadas las afectaciones por la desaceleración en la compra de vivienda nueva.