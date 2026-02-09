Alertan por precio de los arriendos en Colombia: Hay riesgos por “oferta limitada” de vivienda

Varios son las presiones que están viendo los técnicos del Banco de la República para la inflación, siendo una de las más importantes lo que pueda pasar con el precio de los arriendos en Colombia.
Además de un IPC que sigue arriba del 5 %, hay otros escenarios que estarían generando incertidumbre sobre lo que pueda pasar con este conjunto de precios.
Dice el reciente informe de política monetaria que el pronóstico del IPC de servicios (sin alimentos ni regulados) también se incrementó, al incorporar una mayor persistencia en ítems asociados con el turismo y con los arriendos en Colombia.
Alerta el informe que, en el caso de arriendos, la limitada oferta de vivienda nueva en el mercado puede también presionar al alza estos precios.
“Con todo lo anterior, se espera un aumento importante de la inflación de servicios a lo largo de este año y una reducción gradual en 2027, en un entorno en el que el crecimiento de la demanda interna se atenuaría, permitiendo que el PIB se sitúe en niveles compatibles con la convergencia de la inflación a la meta”, dice el informe.
Más alertas para el precio de los arriendos en Colombia
Con esto, dice el informe que se espera que la inflación anual sin alimentos ni regulados aumente en buena parte de 2026, pero que retome una tendencia decreciente a finales de ese año.
“Este pronóstico incorpora los efectos acumulados de una postura de política monetaria que sería restrictiva en el horizonte de pronóstico para que la inflación retome su descenso hacia la meta”, agrega el apartado sobre los arriendos en Colombia.
El escenario contempla entonces que la variación anual del IPC de bienes (sin alimentos ni regulados) se sitúe algo por encima del 3,0 % durante buena parte del horizonte de pronóstico “y que la variación anual del IPC de servicios (sin alimentos ni regulados) tenga una desviación significativa por encima de esta cifra en los próximos dos años”.
Finalmente, la inflación básica anual se situaría en un 6,3 % a finales de 2026 (antes 3,5 %) y en un 3,8 % para el cierre de 2027, pendiente de la materialización, o no, de otros escenarios de riesgo.