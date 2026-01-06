Aumento de los arriendos en Colombia: Dato definitivo se conocerá esta fecha

El DANE es el encargado de dar a conocer el dato de inflación, cifra que sirve como límite máximo sobre el aumento de los arriendos en Colombia, esto por ley.
Ha mencionado el mismo Gobierno que cualquier propietario de una vivienda en el país, que decida ajustar por encima de ese límite, tendrá que asumir una serie de multas y sanciones fiscales, así como compensaciones en favor de los arrendatarios.
De momento, las expectativas muestran que el aumento de los arriendos en Colombia no sería mayor al 5,2 %, que es el dato del IPC estimado por los analistas locales.
Lo otro que hay que tener presente es que el ajuste no se debe dar desde el mes de enero, toda vez que los aumentos están regulados por la fecha en la que arrancó el contrato de arrendamiento entre las partes.
¿Cuándo se sabrá el aumento de los arriendos en Colombia?
Es decir que, si un arrendatario tomó el inmueble desde mayo, desde ese momento, en adelante, se ajusta el pago del canon con base en lo que sea la inflación del año 2025.
Con esto, el DANE dará a conocer, después de las 6:00 de la tarde de este jueves 8 de enero, la cifra definitiva correspondiente a la inflación del año pasado, pendiente de lo que pudo haber pasado con el comportamiento de precios clave de la economía nacional como lo son los alimentos y los servicios públicos.
Analistas locales indican que, si bien los arriendos en Colombia se ajustarán con base en la inflación, hay otros precios asociados a este conjunto de servicios que podrían generar golpes extra para las personas que viven en alquiler.
Algunos análisis apuntan a explicar que el aumento del 23 % del salario mínimo en Colombia se va a ver en las cuotas de administración que, en algunos casos, se ajustan al alza con ese mismo porcentaje.