Nuevas preferencias que mueven el mercado de arriendo en Colombia

En Colombia, el arriendo se consolida como la alternativa preferida frente a la compra, impulsada por factores económicos y cambios en los estilos de vida.
Esta afirmación se ve respaldad por la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV), la cual arrojó que la proporción de hogares que viven en arriendo pasó de 34 % en 2018 a 40 % en 2025.
Según Paola Suárez, vicepresidenta de mercadeo en Seguros Bolívar y del ecosistema inmobiliario El Libertador – Ciencuadras, los factores que explican esta tendencia tienen que ver con que, en primer lugar, las altas tasas de interés y el requisito de ahorrar el 30 % del valor de la vivienda pueden limitar el acceso al crédito, especialmente en los estratos 1, 2 y 3, cuyos ingresos no crecen al ritmo de la inflación.
“También estála fuerte caída de las ventas VIS entre 2023 y 2024, que redujo la oferta de vivienda nueva accesible, además de las nuevas dinámicas laborales y de estilo de vida como el crecimiento de mayor movilidad, el teletrabajo y la necesidad de flexibilidad”.
Además, agregó que hoy, 4 de cada 10 hogares vive en arriendo porque esta opción permite adaptarse mejor a oportunidades laborales y evitar compromisos financieros de largo plazo.
Los hogares unipersonales con ingresos medios lideran el mercado de arriendo
Por su parte, mencionó que hoy predomina un usuario entre 25 y 45 años, con ingresos medios de estratos dos y tres, empleado formal o independiente con ingresos demostrables.
Adicionalmente, otra característica evidente en los hogares arrendatarios actuales es su tamaño: el 64 % está conformado por grupos de entre una y tres personas, con un crecimiento notable de los hogares unipersonales. En ciudades como Cali, por ejemplo, este tipo de hogar ya alcanza el 23 %.
En cuanto a preferencias, sobresalen:
- Apartamentos entre 50 m² y 100 m²
- Unidades nuevas o usadas de baja antigüedad
- Espacios para home office
- Zonas comunes como coworking, gimnasio o áreas verdes
- Alta aceptación de mascotas (67 % de los hogares)
En relación, el 91,7 % de los arrendatarios vive en zonas urbanas, priorizando acceso a transporte, servicios y educación. El mercado del arriendo crece especialmente en las ciudades, pero también en municipios satélite:
- Medellín y Valle de Aburrá: fuerte llegada de nómadas digitales y profesionales jóvenes.
- Bogotá: mayor densidad laboral y educativa; es el mercado de arriendo por necesidad más grande del país.
- Cali y Barranquilla: dinamismo económico y costos moderados.
- Eje Cafetero (Pereira, Manizales, Bucaramanga): mejor calidad de vida y arriendos asequibles.
- Municipios como Rionegro, Sabaneta y Floridablanca: atractivos por ofrecer espacios amplios y precios menores, conectados con ciudades principales.
Cabe resaltar que, explicó la vicepresidenta de mercadeo, en 2025 la búsqueda de apartaestudios se duplicó, pasando de 2,8 % a 5,7 %, un fenómeno impulsado por estudiantes, jóvenes profesionales y nómadas digitales. Por último, los inmuebles más solicitados son los de 0 a 5 años de antigüedad, que representan cerca del 30 % de las búsquedas totales.