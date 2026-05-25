Pagos con QR en la app: nueva funcionalidad de Banco Falabella que fortalece la simplicidad y seguridad que demandan usuarios

El sector bancario atraviesa una transformación constante impulsada por la tecnología y la digitalización, donde cada vez son más las innovaciones en métodos de pago, aplicaciones móviles y servicios financieros diseñados para facilitar la experiencia de los usuarios, optimizar los tiempos de respuesta y reducir las congestiones o retrasos que muchas veces dificultan los procesos cotidianos.
A esta tendencia se suma Banco Falabella con el lanzamiento de los pagos con código QR en su aplicación móvil, una iniciativa que responde a las principales necesidades de los usuarios actuales: simplicidad en las transacciones, rapidez en los pagos y una experiencia digital mucho más eficiente.
La nueva funcionalidad permite pagar en comercios mediante códigos QR utilizando llaves Bre-B y, al mismo tiempo, generar códigos QR propios para recibir transferencias de cualquier persona o entidad financiera de manera inmediata.
Lo anterior se encuentra impulsado y respaldado por cifras que reflejan que, desde la entrada en funcionamiento de Bre-B, el impacto para el sector financiero ha sido significativo, beneficiando tanto a comercios como a personas naturales al agilizar las transferencias inmediatas y facilitar el movimiento de dinero entre entidades.
En el caso de Banco Falabella, se han registrado más de 9.2 millones de transacciones desde su lanzamiento en octubre. Además, la entidad reportó más de $2,1 billones en montos transaccionados y un crecimiento de cuatro veces en el número de operaciones y en los valores movilizados frente al año anterior en transferencias inmediatas.
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Facilidad de uso y recomendaciones de seguridad
Así, para hacer uso de la nueva funcionalidad, los usuarios solo deben ingresar a la zona Bre-B en la app de Banco Falabella, ir a la opción Transferir, seleccionar QR, escanear el código e ingresar el valor.
Adicionalmente, la entidad recomienda a los clientes seguir consejos básicos de seguridad para prevenir fraudes. Entre ellos, validar antes de confirmar cualquier transacción los datos del destinatario y el valor a transferir, no escanear códigos QR recibidos por correo electrónico, SMS o redes sociales, y comprobar que el código QR no esté sobrepuesto, alterado o manipulado.
Con este lanzamiento, Banco Falabella fortalece su apuesta por la innovación y reafirma su compromiso de ofrecer experiencias financieras cada vez más simples, rápidas, seguras y accesibles a través de sus canales digitales.
Para las personas interesadas en conocer más detalles de esta nueva funcionalidad de Banco Falabella, pueden acceder haciendo clic en el enlace.