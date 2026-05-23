FNA dará importante beneficio a 13.000 ciudadanos que quieran adquirir vivienda

Con el propósito de ampliar el acceso a soluciones habitacionales para los colombianos, el Fondo Nacional del Ahorro realizará entre el 22 y el 24 de mayo la Gran Feria de Vivienda “FNA por Colombia”, un evento que reunirá en Bogotá a entidades financieras, constructoras, cajas de compensación y plataformas inmobiliarias en un mismo espacio.
La jornada se desarrollará en la sede principal de la entidad, ubicada en el sector de Puente Aranda, y espera recibir cerca de 13.000 asistentes durante los tres días de programación. La iniciativa busca acercar a los hogares del país a diferentes alternativas para la compra, mejoramiento y financiación de vivienda, mediante asesorías personalizadas y acceso a múltiples ofertas del sector.
Uno de los anuncios centrales de la feria será la disponibilidad de créditos hipotecarios con financiación de hasta el 100 % del valor del inmueble, además de modalidades con tasas de interés congeladas y opciones de compra de cartera. Según explicó la entidad, estas alternativas buscan facilitar el cierre financiero de las familias y ofrecer condiciones más estables para quienes desean adquirir vivienda nueva o usada.
El evento también contará con orientación especializada sobre subsidios, procesos de financiación y requisitos paraacceder a programas de vivienda. Los asistentes podrán recibir acompañamiento individual para resolver inquietudes relacionadas con capacidad de endeudamiento, trámites de crédito y alternativas de apoyo estatal.
Nueva línea para mejoramiento de vivienda sin garantía hipotecaria
Entre las principales novedades de esta edición se encuentra una línea de crédito destinada al mejoramiento de vivienda sin necesidad de garantía hipotecaria. A través de este mecanismo, los usuarios podrán realizar remodelaciones, ampliaciones o procesos de construcción en sus inmuebles sin comprometer la propiedad como respaldo del préstamo.
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La medida busca ampliar el acceso al financiamiento para familias que históricamente han enfrentado dificultades para obtener recursos destinados al mejoramiento de sus viviendas debido a las exigencias tradicionales del sistema financiero.
La feria contará con la participación de más de 40 aliados estratégicos de los sectores público y privado. Entre ellos estarán la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría Distrital del Hábitat, entidades que presentarán programas orientados al desarrollo habitacional y al fortalecimiento de la política pública de vivienda.
Asimismo, la Sociedad de Activos Especiales participará con parte de su portafolio de inmuebles disponibles para procesos de adquisición y aprovechamiento, tanto en usos residenciales como comerciales.
En el componente empresarial estarán presentes constructoras como Constructora Bolívar, Amarilo, Cusezar, Marval, Prodesa y Arquitectura y Concreto, compañías que exhibirán proyectos de vivienda dirigidos a distintos segmentos del mercado inmobiliario.
La oferta institucional se complementará con la presencia de cajas de compensación como Compensar y Colsubsidio, las cuales brindarán información sobre subsidios y mecanismos de apoyo económico para facilitar la compra de vivienda.
En materia financiera, la firma TransUnion ofrecerá orientación sobre historial crediticio y perfil de riesgo, mientras que la plataforma tecnológica Habi presentará opciones digitales enfocadas en la compra y venta de vivienda usada.
La atención al público se realizará entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en la sede principal del Fondo Nacional del Ahorro, ubicada en la carrera 65 #11-83, en Bogotá. La entrada será gratuita para todas las personas interesadas en conocer las alternativas de financiación y la oferta inmobiliaria disponible durante la feria.