La razón por la que miles de trabajadores rechazan ofertas laborales, incluso con mejor salario 

Durante años, la lógica del mercado laboral parecía sencilla: una oferta con mejor salario tenía altas probabilidades de convencer a cualquier trabajador de cambiar de empleo. Sin embargo, esa ecuación está perdiendo fuerza en Colombia.
Cada vez más trabajadores están dispuestos a rechazar propuestas económicamente más atractivas cuando perciben que podrían sacrificar aspectos que hoy consideran fundamentales para su bienestar y desarrollo profesional.
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Detrás de esta transformación hay un cambio silencioso que está obligando a las compañías a replantear sus estrategias de atracción y retención de talento. La remuneración continúa siendo un factor relevante, pero dejó de ser el único elemento decisivo.
Para miles de trabajadores, la flexibilidad, la transparencia, las posibilidades de crecimiento y, sobre todo, el equilibrio entre la vida personal y laboral están ganando terreno frente al ingreso económico. Esa realidad está redefiniendo las reglas de contratación en uno de los mercados laborales más competitivos de los últimos años.
Los hallazgos hacen parte del estudio Talent Trends 2026 elaborado por Michael Page, que recopiló la opinión de 2.429 profesionales en Colombia y más de 13.000 participantes en siete mercados de América Latina, con el objetivo de entender cómo evolucionan las expectativas laborales y qué factores están influyendo en las decisiones de permanencia o cambio de empleo.
El equilibrio vida-trabajo se convirtió en la prioridad de los trabajadores
Uno de los resultados más reveladores del informe muestra que la principal razón detrás de muchas decisiones laborales ya no es estrictamente económica.
Según la investigación, el 43 % de los profesionales colombianos considera que el equilibrio entre la vida personal y el trabajo es su prioridad principal, mientras que el 93 % lo ubica dentro de sus cinco prioridades más importantes al evaluar una oportunidad laboral.
La consecuencia práctica es que numerosos trabajadores prefieren conservar condiciones que les permitan mantener su calidad de vida antes que aceptar incrementos salariales acompañados de mayores exigencias presenciales, jornadas más extensas o entornos laborales poco flexibles.
El estudio revela que el 42 % de los profesionales cree que perdería equilibrio vida-trabajo si aceptara un nuevo empleo.
La flexibilidad también aparece como un factor determinante. El 60 % de los encuestados afirmó que tendría una mayor disposición a buscar otro trabajo si su empresa les exigiera asistir con más frecuencia a la oficina.
Estos resultados evidencian que las modalidades híbridas y las opciones de trabajo flexible dejaron de ser beneficios complementarios para convertirse en elementos estratégicos dentro de las decisiones profesionales.
El estudio también identificó un aspecto que está influyendo directamente en la movilidad laboral: la transparencia. De acuerdo con la investigación, el 51 % de los profesionales que actualmente busca empleo proviene de organizaciones con estructuras salariales poco transparentes.
Felipe Delgado, Executive Director de Michael Page, explicó que la claridad en estos elementos influye directamente en la confianza del candidato y en su disposición a avanzar dentro de un proceso de selección.
“Una contratación exitosa empieza con claridad. Cuando el talento entiende desde el inicio el salario, las expectativas y su proyección dentro de la empresa, no solo aumenta la confianza, también mejora la calidad de la decisión”, afirmó Delgado.
Los resultados sugieren que el proceso de contratación ya no se limita a evaluar candidatos. También las empresas están siendo evaluadas constantemente por los profesionales.
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La rapidez en las respuestas, la comunicación durante las diferentes etapas del proceso, la posibilidad de resolver dudas y la claridad sobre lo que ocurrirá después de la contratación son aspectos que hoy influyen en la decisión final de aceptar o rechazar una oferta laboral.
La confianza se ha convertido en un activo cada vez más valioso para los empleadores. De hecho, Michael Page destaca que cada interacción entre empresa y candidato puede fortalecer o deteriorar la percepción sobre una organización.
La importancia de la experiencia laboral no termina con la firma del contrato. El estudio encontró que el 45 % de los profesionales asegura que podría considerar abandonar una organización desde su primer día debido a una mala experiencia de incorporación o onboarding.
La inteligencia artificial acelera los procesos de contratación, pero no decide por las personas
Aunque el informe también muestra una acelerada adopción de inteligencia artificial dentro del mercado laboral, los especialistas advierten que la tecnología no está reemplazando los criterios humanos al momento de contratar.
Actualmente, el 72 % de los profesionales en Colombia utiliza herramientas de inteligencia artificial en su trabajo, frente al 53 % registrado en 2025 y el 29 % de 2024. Además, el 43 % emplea estas herramientas para adaptar hojas de vida y el 52 % de las empresas las utiliza para optimizar descripciones de cargos y entrevistas.
Sin embargo, Daniel Camacho, director de Michael Page, sostiene que la tecnología está modificando la velocidad del reclutamiento, pero no los factores esenciales que determinan una contratación exitosa.
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“La IA no ha reescrito las reglas del reclutamiento, ha cambiado el ritmo. Su valor está en afinar el criterio humano, no en reemplazarlo, porque en un mercado tan dinámico las personas siguen marcando la diferencia. La IA solo nos ayuda a identificar el potencial más rápido que nunca”, señaló Camacho.