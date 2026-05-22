Ante devolución de pagos de fotomultas, sanciones tendrían cambio clave para multar a infractores

Mientras el Gobierno Nacional mantiene abierta una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito por presuntas irregularidades en el manejo de cámaras de fotodetección, en Bogotá avanza una nueva discusión sobre el control de las infracciones viales y el papel que podrían asumir los ciudadanos dentro de ese proceso.
La iniciativa fue presentada por el concejal de Bogotá, Juan David Quintero, y propone habilitar mecanismos legales y tecnológicos para que los habitantes de la capital puedan registrar con sus teléfonos móviles conductas indebidas en las vías y convertir ese material audiovisual en evidencia válida dentro de procesos sancionatorios.
El proyecto se concentra principalmente en combatir el estacionamiento irregular, una de las prácticas que más afecta la movilidad en distintos puntos de la ciudad. La propuesta busca que las grabaciones hechas por ciudadanos no se queden únicamente en publicaciones de redes sociales o denuncias informales, sino que puedan ser revisadas oficialmente por las autoridades de tránsito y utilizadas para imponer comparendos.
De acuerdo con lo planteado por el cabildante, el modelo estaría coordinado por la Secretaría Distrital de Movilidad y contemplaría la creación de una plataforma digital o aplicación móvil destinada a recibir los videos enviados por los ciudadanos. Además, incluiría un componente jurídico que permita validar las pruebas y un equipo técnico encargado de verificar cada caso antes de emitir sanciones.
La propuesta surge en medio de las dificultades de movilidad que enfrenta la capital. En diferentes corredores viales de Bogotá es frecuente encontrar vehículos estacionados sobre andenes, motocicletas ocupando ciclorrutas y automóviles detenidos en zonas prohibidas. Estas conductas generan reducción en la capacidad de las vías, afectan la circulación del transporte público y provocan retrasos para conductores, peatones y ciclistas.
Según cifras mencionadas por el concejal, más de la mitad de los trancones diarios que se presentan en Bogotá estarían relacionados con vehículos mal parqueados o ubicados en sitios no autorizados. Bajo ese argumento, el proyecto pretende aprovechar el acceso masivo a celulares inteligentes para ampliar la capacidad de vigilancia sobre las infracciones que deterioran la movilidad urbana.
Centros comerciales también entrarían al sistema de control
Otro de los componentes incluidos en la propuesta involucra a centros comerciales y establecimientos con alta afluencia vehicular. El planteamiento busca que estos espacios instalen cámaras en accesos y zonas externas para monitorear infracciones asociadas con el estacionamiento indebido.
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Los registros obtenidos por esos dispositivos podrían ser compartidos posteriormente con las autoridades de tránsito para facilitar los procesos de control y sanción. La intención es reforzar la supervisión en sectores donde constantemente se presentan congestiones por vehículos detenidos en lugares prohibidos o en zonas de alto flujo vehicular.
Sin embargo, la iniciativa también abrió un debate sobre los límites entre la participación ciudadana y la vigilancia urbana. Algunos sectores consideran que el mecanismo podría fortalecer la cultura vial y aumentar la capacidad de reacción de las autoridades frente a las infracciones. Otros advierten sobre la necesidad de establecer protocolos estrictos para evitar denuncias falsas, manipulaciones del material audiovisual o posibles afectaciones a la privacidad de los ciudadanos.
Por ahora, el proyecto aún deberá superar revisiones jurídicas y análisis técnicos antes de convertirse en una herramienta oficial de control vial en Bogotá.