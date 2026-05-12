FNA anunció importante avance que no se veía hace 57 años: Ciudadanos tendrán mayor beneficio

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) reportó uno de los resultados más altos de su historia institucional al registrar, durante abril de 2026, el mayor volumen de desembolsos alcanzado en sus 57 años de funcionamiento. De acuerdo con el balance entregado por la entidad, durante ese mes se aprobaron y desembolsaron 2.060 créditos por un valor total de $284.388 millones, cifra que representó un cumplimiento del 152 % frente a la meta proyectada para ese periodo.
La presidenta del FNA, Laura Roa Zeidán, señaló que estos resultados reflejan una transformación en el alcance de la entidad y en los mecanismos implementados para ampliar el acceso al crédito hipotecario en distintas regiones del país. Según explicó, la estrategia busca facilitar el acceso a vivienda para hogares que tradicionalmente han enfrentado barreras para ingresar al sistema financiero formal.
Además del crecimiento en créditos para adquisición de vivienda, el Fondo fortaleció su participación en la financiación de proyectos constructores. El informe presentado por la entidad indica que fueron aprobados 104 créditos dirigidos al sector de la construcción por un monto de $1,26 billones. Estos recursos permitirán avanzar en el desarrollo de 15.426 viviendas ubicadas en 56 municipios del territorio nacional.
Dentro de las iniciativas impulsadas por el Fondo también tomó relevancia el programa Generación FNA, orientado especialmente a jóvenes y trabajadores independientes interesados en acceder por primera vez a productos financieros y créditos hipotecarios. A través del esquema de Ahorro Voluntario Contractual (AVC), la entidad reportó recursos acumulados superiores a $1,33 billones.
Según explicó el Fondo Nacional del Ahorro, este mecanismo ha permitido ampliar el acceso al financiamiento de vivienda para ciudadanos que no cuentan con una vinculación laboral formal, situación que históricamente ha limitado la posibilidad de acceder a créditos en entidades tradicionales.
En paralelo, la entidad informó que actualmente mantiene aprobaciones cercanas a los $690.000 millones, correspondientes a más de 6.200 solicitudes de crédito. Este indicador refleja una demanda sostenida por productos hipotecarios y anticipa un comportamiento activo del mercado durante los próximos meses.
Otro de los programas destacados por el Fondo es la Línea Verde Sostenible, iniciativa enfocada en financiar proyectos habitacionales con criterios ambientales y de sostenibilidad. Hasta la fecha, el FNA ha respaldado 11 proyectos bajo esta modalidad por un valor total de $253.455 millones.
FNA financia hasta el 100 % del valor de la vivienda
El Fondo Nacional del Ahorro también puso en marcha una estrategia enfocada en eliminar una de las principales barreras de acceso a vivienda: la cuota inicial. Bajo este modelo, la entidad ofrece la posibilidad de financiar hasta el 100 % del valor del inmueble, siempre que los solicitantes cumplan con los requisitos establecidos.
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La iniciativa surge como respuesta a las dificultades estructurales que enfrenta el mercado de vivienda en Colombia, entre ellas la baja capacidad de ahorro de los hogares, la informalidad laboral y las limitaciones de acceso al crédito. Con este esquema, el Fondo busca facilitar la adquisición de vivienda para ciudadanos con capacidad de pago, pero que no han logrado reunir los recursos necesarios para cubrir la cuota inicial exigida tradicionalmente por el sector financiero.
El programa está dirigido principalmente a trabajadores independientes, personas con ingresos variables y ciudadanos que no cuentan con historial crediticio consolidado. De esta manera, el FNA pretende ampliar las oportunidades de acceso a vivienda y reducir las brechas existentes en el sistema hipotecario.
Para acceder al beneficio de financiación total, la entidad estableció como requisito principal demostrar constancia y disciplina en el ahorro. Este respaldo puede acreditarse mediante los productos Ahorro Voluntario Contractual (AVC) y Ahorro Voluntario Contractual Plus (AVC Plus), mecanismos diseñados para que los usuarios construyan un historial financiero que fortalezca su perfil crediticio.
El Fondo precisó que estos productos no exigen que los usuarios tengan cesantías vinculadas a la entidad, lo que amplía el acceso para trabajadores independientes y personas sin empleo formal. Además, la medida comenzará a regir durante el primer trimestre de 2026.
El Ahorro Voluntario Contractual se consolida como una herramienta de inclusión financiera para ciudadanos que históricamente han tenido dificultades para acceder al crédito hipotecario. A través de aportes periódicos, los usuarios pueden conformar un capital de respaldo que posteriormente les permita solicitar financiación para vivienda en condiciones competitivas.
Uno de los aspectos más relevantes del programa es que no exige un tiempo mínimo de permanencia. Según el Fondo Nacional del Ahorro, basta con alcanzar el monto mínimo requerido, actualmente fijado en $1.292.000, y cumplir con las demás condiciones definidas por la entidad para iniciar el proceso de solicitud de crédito hipotecario.