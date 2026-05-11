Compras en Shein y Temu podrían salir hasta el doble de caras en Colombia por nuevo impuesto 

Cada vez más colombianos están recurriendo a plataformas como Shein, Temu, AliExpress o Amazon para comprar ropa, accesorios, artículos para el hogar e incluso productos para pequeños negocios a precios mucho más bajos que los del mercado local.
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Aunque en muchos casos los envíos tardan más semanas en llegar, millones de consumidores consideran que la diferencia de precio compensa la espera, especialmente en un contexto de inflación, menor poder adquisitivo y presión sobre el bolsillo.
La facilidad de comprar desde el celular, promociones permanentes y paquetes que llegan directamente desde Asia han convertido estas plataformas en un fenómeno de consumo masivo en Colombia. Sin embargo, ese crecimiento acelerado ahora encendió las alertas del sector textil y confecciones, que advierte sobre un posible impacto en el empleo, la industria nacional y la competencia local.
Por esa razón, empresarios del sistema moda colombiano están impulsando la posibilidad de imponer un arancel del 40 % a productos que ingresen al país desde plataformas internacionales como Shein, Temu, AliExpress y Amazon.
La propuesta fue expuesta por Guillermo Criado, presidente de la Cámara Colombiana de Confecciones, quien aseguró que el crecimiento de estas plataformas se convirtió en “un tsunami silencioso” para la industria nacional.
“Mira, no solamente Temu y Shein; también AliExpress y Amazon. Esto se ha vuelto un tsunami silencioso que está arrasando con el sistema moda colombiano”, afirmó Criado en entrevista con Blu Radio.
El sector textil advierte una “competencia imposible” con Shein y Temu
El dirigente gremial explicó que, mientras las empresas colombianas deben asumir cargas tributarias, laborales y regulatorias, muchos de los productos importados ingresan al país con costos significativamente menores y sin asumir obligaciones similares.
“Están entrando diariamente 650.000 kilos diarios de mercancías que no pagan nada y están poniendo en desventaja a nuestros empresarios”, señaló.
Según las cifras entregadas por la Cámara Colombiana de Confecciones, el sistema moda colombiano agrupa cerca de 142.000 empresas y genera alrededor de 2,5 millones de empleos directos e indirectos en el país.
Criado aseguró que actualmente miles de micro y pequeñas empresas del sector enfrentan dificultades para competir con plataformas internacionales que venden directamente al consumidor final.
“Mientras cientos de miles de micro y pequeñas empresas del sistema moda, talleres confeccionistas, marcas emergentes, emprendedores, distribuidores, tiendas de barrio, diseñadores, maquilas, fabricantes, textileros y algodoneros luchan por sobrevivir entre impuestos, trámites y cargas regulatorias, estas plataformas digitales no están pagando nada”, afirmó.
Por qué piden un arancel del 40 % para compras en Shein, Temu y otras plataformas
La principal petición del gremio es establecer un arancel del 40 % a este tipo de importaciones, argumentando que actualmente existe una desventaja estructural para la industria nacional.
Criado explicó que producir ropa en Colombia implica asumir múltiples obligaciones tributarias y legales. “Hacer ropa en Colombia significa pagar IVA, ICA, renta del 35 %, asumir responsabilidad social y parafiscales, cumplir normas laborales, implementar facturación electrónica, cumplir normas de etiquetado, Cámara de Comercio, bomberos, Código de Policía, inspecciones permanentes de la DIAN y llevar libros, soportes y reportes”, sostuvo.
En contraste, aseguró que las plataformas extranjeras “no producen nada en Colombia” y “no generan empleos formales”.
“No hay cómo competir”, agregó. El debate aparece además en un momento donde distintos países han comenzado a revisar las condiciones tributarias y aduaneras para plataformas de comercio electrónico asiáticas debido a su rápido crecimiento global.
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Las cifras expuestas por el gremio muestran la dimensión que ya alcanzó este mercado en Colombia. “En 2025 entraron 77 millones de paquetes. Eso significa que cada colombiano en promedio ya está comprando dos paquetes al año”, aseguró Criado.
Pero el dato que más preocupa al sector es la velocidad del crecimiento. Según la Cámara Colombiana de Confecciones, el aumento de este tipo de compras en el último año superó el 80 %.
La expansión de plataformas como Shein y Temu también ha cambiado hábitos de consumo en los hogares colombianos. Muchos consumidores ya no solo compran ropa o accesorios personales, sino productos para emprendimientos, decoración, artículos tecnológicos, maquillaje, herramientas y mercancía para reventa.
Esto explica por qué el fenómeno dejó de ser únicamente un asunto de moda y empezó a tener implicaciones económicas más amplias sobre comercio, empleo e industria local. “Si esto no se atiende, va a acabar con el empleo de más de 2,5 millones de colombianos”, advirtió Criado.
El debate sobre un posible nuevo impuesto o arancel a plataformas internacionales apenas comienza, pero ya abre una discusión de fondo sobre el futuro del comercio digital, la protección de la industria nacional y el impacto que tendría una medida de este tipo en millones de consumidores que encontraron en Shein y Temu una alternativa más barata para comprar.