Los alimentos que más subieron de precio en Colombia durante abril 

La inflación en Colombia volvió a sentirse con fuerza en los hogares durante abril, especialmente en la compra de alimentos. Aunque el dato general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 0,78 % mensual, el golpe más visible para muchos consumidores apareció en productos básicos de la canasta familiar, varios de ellos de consumo frecuente en plazas, supermercados y tiendas de barrio.
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De acuerdo con el más reciente reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la división de alimentos y bebidas no alcohólicas fue la que más subió en el mes, con una variación de 1,51 %, por encima del promedio nacional. Esta categoría fue, además, una de las que más explicó el comportamiento mensual de la inflación, junto con alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
El dato no es menor porque confirma que el costo de vida sigue presionando rubros cotidianos. En abril, los mayores incrementos de precio dentro de alimentos se registraron en zanahoria, con un aumento de 10,40 %; tomate de árbol, con 9,05 %; y papas, con 8,05 %. Estos tres productos estuvieron entre los más sensibles del mes para los consumidores.
También hubo otros alimentos que aportaron de manera importante al comportamiento del IPC. Según el boletín técnico del DANE, en abril las frutas frescas subieron 5,52 %, la carne de res y derivados aumentó 1,68 %, los huevos avanzaron 3,92 % y las papas registraron una variación mensual de 8,05 %.
En contraste, algunos productos ayudaron a moderar parcialmente el impacto. Las naranjas bajaron 3,83 %, los plátanos cayeron 1,41 %, mientras que dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, chicles, masmelos y cocadas para consumo en el hogar disminuyeron 2,29 %.
Alimentos también presionan el acumulado del año
El comportamiento de abril no aparece aislado. Entre enero y abril de 2026, la inflación acumulada llegó a 3,87 %, por encima del 3,30 % registrado en el mismo periodo de 2025. En ese resultado, alimentos y bebidas no alcohólicas acumuló una variación de 5,87 %, la segunda más alta entre las divisiones de gasto, solo por debajo de educación, que llegó a 5,89 %.
En el acumulado del año, los alimentos que más aumentaron fueron tomate, con una variación de 61,28 %; papas, con 36,51 %; y tomate de árbol, con 25,50 %. Estos datos muestran que la presión sobre algunos productos frescos viene acumulándose desde comienzos de 2026 y no solo responde al comportamiento de abril.
Las frutas frescas también tuvieron un peso importante en la inflación acumulada, con un aumento de 20,97 %, mientras que la carne de res y derivados subió 6,44 %. En el otro lado, el DANE reportó caídas en combustibles para vehículos, vehículo particular nuevo o usado, arroz, legumbres secas y dulces, confites y productos similares para consumo en el hogar.
Restaurantes y arriendos también golpean el bolsillo
El informe del DANE muestra que otros rubros esenciales también explican la presión sobre el costo de vida. En la medición anual, restaurantes y hoteles fue la división con mayor incremento, con una variación de 9,61 %. Dentro de esta categoría se destacaron las bebidas calientes para consumo inmediato, que subieron 12,96 %; las comidas preparadas fuera del hogar, con 9,85 %; y las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio, con 9,64 %.
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Esto significa que la presión de los alimentos no solo se siente al comprar productos para cocinar en casa, sino también al comer fuera del hogar, tomar un café, comprar una bebida caliente o pagar un almuerzo en restaurante.
Los arriendos también tuvieron un papel relevante. En abril, el arriendo imputado subió 0,55 % mensual y el arriendo efectivo aumentó 0,61 %. En la medición anual, el arriendo imputado registró una variación de 4,77 % y el arriendo efectivo de 4,84 %, dos subclases que estuvieron entre las mayores contribuciones al IPC total.