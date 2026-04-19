Entrevista | Así va la financiación de viviendas del FNA al 100 %, nuevas tasas para 2026 y otros planes

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) confirmó que ya es una realidad la financiación del 100 % de vivienda en Colombia. Según su presidenta, Laura Roa, la entidad ya realizó las primeras aprobaciones de esta línea, que aplica para inmuebles de hasta $260 millones o $270 millones, destinados a primera y única vivienda.
¿Cuáles son las cifras actuales del FNA?
El Fondo reporta un recaudo de $4,47 billones en cesantías, una cartera neta de $12,9 billones y una solvencia de 55,95 %. Además, ha desembolsado 61.014 créditos por más de $7,08 billones, con un crecimiento del 55 %. El 80 % de la oferta está en vivienda VIS y el 20 % en no VIS, con mayor participación de trabajadores informales en el ahorro.
¿Cómo avanza la financiación de vivienda al 100 %?
Es una línea a la que le ha ido muy bien. Ya es una realidad: el mes pasado logramos las primeras aprobaciones. Estamos financiando el 100 % del valor de la vivienda para inmuebles de hasta $260 o $270 millones, destinados a primera y única vivienda. No se requiere cuota inicial, pero aplica únicamente para la línea en pesos, con tasa fija y plazos de hasta 20 años.
¿Quiénes pueden acceder a este crédito?
Las personas deben estar afiliadas al Fondo, ya sea por cesantías o ahorro voluntario (cuentas AVC). Pueden solicitar crédito para vivienda nueva o usada, siempre que sea su primera o única vivienda. Esta línea también está pensada para ampliar el acceso a trabajadores informales.
¿Cuáles son las metas del FNA con esta línea?
La meta para 2026 es cerrar con 22.000 créditos aprobados. Actualmente, ya superamos los 3.000 créditos desembolsados y esperamos alcanzar colocaciones por $2,4 billones.
¿Qué pasará con las tasas de interés en 2026?
El FNA mantendrá sus tasas entre el 8,5 % y el 12,5 % efectivo anual (E.A.), buscando seguir ofreciendo condiciones competitivas en el mercado.
¿En qué consiste el nuevo crédito de mejoramiento de vivienda?
Es una nueva línea que no requiere garantía hipotecaria, es decir, elimina trámites notariales. Estará respaldada por el Fondo Nacional de Garantías y permitirá a las familias mejorar sus viviendas con condiciones favorables. Operará bajo la modalidad UVR + 0.
¿Cómo avanza el nuevo ‘score’ crediticio?
Esperamos que entre en funcionamiento hacia mitad de año. Tendrá un enfoque más social para ampliar el acceso al crédito. Hoy, el 80,41 % de los créditos del Fondo son aprobados, y con este nuevo modelo buscamos aumentar ese porcentaje.
¿Cuándo estará disponible el crédito digital?
Estamos muy cerca de su lanzamiento. Pronto anunciaremos oficialmente el crédito digital, que permitirá gestionar todo el proceso a través de los canales oficiales del Fondo.
¿Qué otras apuestas tiene el FNA?
La entidad busca ampliar su cobertura con crédito constructor en 60 municipios, fortalecer la inclusión con líneas para jóvenes (Generación FNA, de 18 a 28 años), personas con discapacidad y esquemas asociativos, con una meta de $1 billón en desembolsos.