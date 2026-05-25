Subsidio poco conocido al que pueden aplicar trabajadores en Colombia y que debe otorgar las EPS

Los trabajadores en Colombia cuentan con diversos beneficios laborales y de salud que, en muchos casos, son poco conocidos, pese a que pueden resultar de gran utilidad para el desarrollo de sus actividades diarias. Uno de ellos está relacionado con el acceso a gafas formuladas y ayudas visuales, especialmente para quienes presentan dificultades de visión que afectan su desempeño en el trabajo o en otras actividades cotidianas.
En ese sentido, el uso de gafas se convierte en una herramienta fundamental para corregir problemas visuales y mejorar la calidad de vida de las personas. Por esta razón, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) ofrecen un subsidio para acceder a lentes formulados y otros apoyos ópticos, siempre que exista una orden médica expedida por un especialista que certifique la necesidad de utilizar estos elementos.
¿Cómo acceder al beneficio de gafas formuladas en las EPS?
Este beneficio se encuentra contemplado dentro del Plan de Beneficios en Salud (PBS), mecanismo mediante el cual se regula el acceso a lentes y otras ayudas visuales para los afiliados al sistema de salud. La cobertura se otorga únicamente con autorización médica y consiste en la entrega de las gafas formuladas o del apoyo visual requerido, sin que exista un desembolso de dinero directo para el usuario.
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De esta manera, los trabajadores afiliados a una EPS pueden solicitar este beneficio cuando el especialista determine que necesitan corrección visual. El acceso dependerá del diagnóstico médico y del cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad de salud correspondiente.
Las personas interesadas en obtener esta ayuda deben solicitar una cita médica en su EPS para ser valoradas por un especialista en salud visual. Además, es necesario contar con una fórmula vigente que indique el tipo de lentes requeridos y las características de la corrección visual recomendada.
Una vez emitida la fórmula médica, el afiliado podrá dirigirse a la óptica autorizada por la EPS y presentar los documentos exigidos para iniciar el trámite. Entre los requisitos normalmente solicitados se encuentran el documento de identidad, la historia clínica, la fórmula expedida por el especialista y la orden médica correspondiente.