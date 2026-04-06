Confirman bono de $877.200 que recibirán trabajadores en Colombia con cajas de compensación

El subsidio monetario es uno de los incentivos económicos que reciben los trabajadores en Colombia a través de las cajas de compensación familiar. Este beneficio, cuyo valor puede variar según la entidad, constituye un apoyo directo al ingreso de los hogares afiliados. En este contexto, la caja de compensación familiar Compensar definió el monto que recibirán sus afiliados durante 2026.
De acuerdo con la entidad, los trabajadores beneficiarios podrán acceder a un valor anual de $877.200, que se distribuye en pagos mensuales de $73.000 a lo largo del año. Este aporte económico está dirigido a quienes cumplen con los criterios establecidos y se mantiene como un mecanismo de apoyo para aliviar cargas familiares.
El subsidio aplica para trabajadores que devenguen hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes y que tengan personas a su cargo. Entre los beneficiarios se incluyen padres mayores de 60 años que no perciban pensión, hijos menores de 18 años, hermanos huérfanos y personas en condición de discapacidad. Estos requisitos buscan focalizar el beneficio en los hogares que requieren respaldo económico adicional.
Asimismo, la entidad recuerda que, en el caso de los hijos mayores de 12 años, es obligatorio presentar anualmente un certificado de escolaridad. Este documento es indispensable para mantener activo el subsidio hasta que el beneficiario alcance la mayoría de edad, garantizando así la continuidad del apoyo.
“El Subsidio Monetario es un respaldo directo al ingreso de las familias, que puede utilizarse de manera flexible según sus necesidades. En Compensar, ofrecemos un valor agregado para que realmente se convierta en bienestar integral. Los beneficiarios pueden destinarlo al pago de servicios de la Caja enfocados en recreación, deporte y salud con tarifas preferenciales, lo que les permite optimizar su presupuesto. Además, pueden usarlo en establecimientos aliados, ampliando sus opciones de consumo”, afirmó Michel Alexander González, especialista de mercadeo de Compensar.
¿Cómo acceder al subsidio monetario de $877.200 anuales que da Compensar?
Para acceder a este beneficio, los trabajadores deben seguir un proceso definido por la entidad. En primer lugar, es necesario afiliar a los beneficiarios a través de la opción de “Afiliación en línea”. Posteriormente, se debe verificar que cumplan con los requisitos establecidos y reunir la documentación correspondiente. En casos de matrimonio o unión libre, es obligatorio incluir al cónyuge o compañero permanente en la afiliación.
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Una vez completados estos pasos, el solicitante puede gestionar el subsidio mediante la plataforma de “Transacciones en línea”. Finalmente, para recibir los pagos, es necesario activar la Tarjeta Compensar, instrumento a través del cual se hace efectivo el desembolso del beneficio. De esta manera, el proceso se consolida como una ruta clara para garantizar el acceso oportuno al subsidio monetario.