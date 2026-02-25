Colsubsidio cerró el año 2025 con uno de los mejores balances en su historia reciente: más de 2,8 millones de personas beneficiadas en todo el país y una inversión de $1,5 billones en subsidios monetarios, en especie y servicios. Las cifras son, según Luis Carlos Arango Vélez, director general de la entidad, el reflejo de «una gestión responsable y sostenible», apuntan a reposicionar a las cajas de compensación como actores clave en la ecuación entre competitividad empresarial y bienestar social.
Esto pues en un año marcado por presiones inflacionarias y desaceleración económica, el subsidio monetario volvió a ser el pilar central del impacto de Colsubsidio. Durante 2025, la entidad apoyó a más de 612.000 personas a través de 7,7 millones de cuotas asignadas, con una inversión cercana a $496.000 millones. «Es una herramienta concreta que llega directo al hogar y genera estabilidad», explicó Arango Vélez.
Empleo: 75.000 personas vinculadas y educación con pertinencia: primera infancia y nueva apuesta universitaria
La Agencia de Empleo de Colsubsidio logró conectar a más de 75.000 personas con el mercado laboral formal durante el año, mientras que otras 91.000 recibieron orientación vocacional y profesional. Arango Vélez subrayó que detrás de cada vinculación hay un proceso integral: fortalecimiento de hoja de vida, entrenamiento para entrevistas, cierre de brechas formativas y adecuación de perfiles a las necesidades reales de las empresas. «Cada persona que retorna al empleo formal no solo recupera ingreso; retoma su cotización a seguridad social y su trayectoria laboral. Eso impacta productividad, formalización y estabilidad macroeconómica», afirmó.
En materia educativa, Colsubsidio atendió a más de 37.000 niños en primera infancia y registró más de 7.800 estudiantes en programas de educación formal. El hito más destacado fue el lanzamiento de TEC Alianza, una nueva institución de educación técnica y tecnológica desarrollada en alianza con la Universidad de los Andes, orientada a responder directamente a las demandas del mercado laboral. «Cuando alineamos educación con demanda productiva, reducimos brechas de talento y aumentamos competitividad empresarial», aseguró el director general.
Por su lado, con más de 96.000 empleadores afiliados, Colsubsidio refuerza un mensaje que cobra relevancia en el debate sobre costos laborales en Colombia: la protección social bien gestionada no erosiona la productividad, la potencia. Así, un trabajador con acceso a subsidios, educación y acompañamiento tiene mayor estabilidad y menor rotación, lo que se traduce en reducción de costos invisibles para las empresas.
Reconocida como la empresa más innovadora del país
La ANDI reconoció a Colsubsidio como la empresa más innovadora de Colombia en 2025, distinción que se suma a su posición entre las marcas más valoradas por los colombianos. Para la entidad, innovar en un sector altamente regulado significa, en palabras de su director, «repensar modelos, servicios y formas de generar impacto», no solo incorporar tecnología.
La hoja de ruta para 2026: talento, salud y educación técnica
De cara a 2026, Colsubsidio planea profundizar su apuesta en empleo y formación alineada a la productividad empresarial, fortalecer la alianza con Keralty en medicina prepagada y expandir la educación técnica y tecnológica vinculada a los sectores productivos.
«Los empresarios pueden esperar de Colsubsidio una organización que entiende el contexto, que actúa con visión de largo plazo y que acompaña el desarrollo empresarial con soluciones concretas, eficientes y alineadas con los desafíos reales de Colombia», concluyó Arango Vélez.