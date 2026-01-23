Antes de esta fecha no le pueden subir el precio del arriendo en Colombia

Una persona que viva en arriendo en Colombia verá un aumento del orden del 5,10 %, correspondiente al dato de inflación que informó el DANE la semana pasada.
La norma local explica que ese es el tope máximo que deben subir los dueños de los inmuebles, a riesgo de que los propietarios se vean obligados a compensar al arrendatario.
La ley también explica condicionales extra sobre el aumento en el arriendo en Colombia, como es el correspondiente a la fecha en la que debe aplicarse en aumento con base en el canon que se paga mensualmente.
Con esto de base, dice la norma, el ajuste no puede hacerse de manera automática desde enero y, en cambio, debe hacerse desde el mes en que se renueva el contrato entre arrendador y arrendatario.
Más detalles sobre el aumento en el precio del arriendo en Colombia
El ajuste, por ejemplo, se da desde mayo cuando un contrato dice que desde esa fecha se puso en marcha el vínculo entre las partes.
Agrega la norma que en caso de que el arrendador desconozca este punto a favor del arrendatario, este último, entre otros derechos, podrá terminar de manera unilateral sin tener que pagar algún tipo de penalidad.
Hay que recordar que los dueños de inmuebles que decidan aumentar el precio del arriendo en Colombia, por encima de la inflación, pueden incluso tener que responder por millonarias multas.