Estos son los arriendos en Colombia que pueden subir más que la inflación o con el salario mínimo

Hay una serie de arriendos en Colombia que pueden llegar a subir más que la inflación inclusive con base en lo que sea el aumento del salario mínimo, como el decretado por el gobierno Petro con el 23 % para este año.
Sin embargo, no suele ser la regla general para los cánones de las viviendas, salvo en algunos contados casos.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que los arriendos en Colombia de locales comerciales, incluyendo locales, oficinas y bodegas, ven un aumento con base en otras variables y no están regulados por la Ley 820 de 2003, sino por el Código de Comercio.
Para estos casos, los contratos suelen decir que los aumentos se hacen, por ejemplo, dos puntos más que la inflación o exactamente en la misma línea del salario mínimo.
Más arriendos en Colombia que sí pueden subir por encima de la inflación o con salario mínimo
Mientras que, si el contrato no dice específicamente cuánto debe aumentar el alquiler, la negociación se da entre las partes, en caso en que no se resuelva un juez civil puede definir el aumento.
Adicionalmente, el límite de la inflación para los arriendos en Colombia no aplica para una casa o apartamento con un contrato firmado antes del 10 de julio de 2003, advirtiendo que en ese caso el aumento lo determina la meta de inflación del Banco de la República (del 3 %).
Ahora, si el contrato tiene cláusulas de incremento diferentes, podrían aplicarse estos ajustes siempre y cuando estos aumentos no excedan ciertos límites.
Finalmente, los contratos de arriendos en Colombia correspondientes a fincas o casas en zonas rurales (que no sean para turismo) se rigen por lo que indique el Código Civil.