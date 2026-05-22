Inflación en Colombia siente presión por precios de medicamentos y productos de limpieza

En el marco de los pronósticos que muestran lo que podría pasar con la inflación en Colombia, algunos productos de muy alto consumo estarían explicando lo que pase con el nivel de los precios durante este mes.
Las proyecciones indican que, en los próximos meses, Colombia no vería una corrección lo suficientemente fuerte como para pensar que el IPC del país verá una desaceleración, un escenario que no se contempla desde el año pasado.
Además del incremento muy alto, y no esperado, del salario mínimo, la inflación en Colombia también se siente por el aumento de precios en medicamentos, por ejemplo, así como en artículos que se usan para la limpieza.
Hay que tener en cuenta que una proporción importante de estos depende de compras internacionales, en medio de un mercado de alto estrés por conflictos internacionales y también por el aumento de precios de transporte asociados a un petróleo muy alto.
¿Qué mueve a la inflación en Colombia?
De esta manera, un informe del equipo de investigaciones de Corficolombiana señala que la inflación de los bienes verá un incremento mensual de 0,28 % frente al 0,23 % de un año atrás.
“La inflación se aceleraría levemente hasta 3,19 %, impulsada por el alza en los precios de productos farmacéuticos y de limpieza”, señala el informe.
Adicionalmente, explican los expertos, el mayor dinamismo de la demanda, “asociado al aumento del salario mínimo estaría compensando la apreciación anual del peso colombiano, que está permitiendo reducciones en los precios de vehículos, electrodomésticos y celulares”.
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Esperan los analistas locales que a cierre de este año la inflación en Colombia alcance un nivel muy cercano al 6,5 %, y una eventual senda a la baja empezaría a darse desde mediados del año 2027.