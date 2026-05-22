El recibo de la energía en Colombia podría dispararse con el Fenómeno de El Niño: esto pasó en sequías recientes

Es un hecho que el Fenómeno de El Niño llegará con fuerza hacia septiembre, lo que podría generar impactos complejos en algunos precios, incluido el recibo de la energía en Colombia, con alzas significativas, como ya ocurrió en eventos climáticos de hace algunos años.
Un reciente informe de ANIF muestra que Colombia depende estructuralmente de la generación hidráulica, que representa cerca del 62 % de su capacidad efectiva neta. Por ello, cuando los embalses pierden volumen, el sistema debe recurrir a la generación térmica basada en combustibles líquidos, carbón o gas.
Dado que estas fuentes son significativamente más costosas, los mayores costos derivados de estas sequías se trasladan eventualmente a las tarifas que pagan los hogares a través del recibo de la energía en Colombia.
“En episodios moderados como 2004, 2006 y 2018-2019, la inflación anual de electricidad alcanzó 10,6 %, 4,8 % y 9,3 %, respectivamente, mientras que en episodios fuertes las presiones fueron considerablemente mayores, llegando a 18,2 % en 2009-2010 y 13,6 % en 2015-2016”, agrega el análisis.
Ahora bien, en el caso más reciente, durante el periodo seco de 2023-2024, el bajo nivel de los embalses explicó el 46,7 % de la inflación de la energía del país y empujó la inflación anual de la electricidad hasta 22,4 %.
Más implicaciones del Fenómeno de El Niño en el recibo de la energía en Colombia
“La alta probabilidad de materialización de un fenómeno fuerte de El Niño ocurre en un momento en el que aún se observan cifras positivas en materia de reservas hídricas, que en los últimos meses se han ubicado por encima de la mediana histórica para la época del año. En abril, las reservas hídricas alcanzaron el 64 %, por encima de la mediana histórica de 52,3 % para ese mes”, agrega el reporte.
Sin embargo, en mayo no se mantuvo esa tendencia, toda vez que las precipitaciones de abril y mayo se redujeron y las reservas no aumentaron como suele ocurrir estacionalmente.
“De consolidarse El Niño desde junio, el sistema eléctrico entraría en el periodo crítico sin haber alcanzado niveles suficientes, lo que forzaría una mayor participación de plantas térmicas para cubrir la demanda y presionaría los precios al alza”, agrega el informe sobre lo que podría pasar con el recibo de la energía en Colombia.
Un factor adicional es que la inflación de la electricidad tiene una particularidad relevante frente a la de los alimentos: los precios tienden a acelerarse antes de que el fenómeno se materialice plenamente, ya que “el mercado mayorista incorpora con anticipación las expectativas de estrés hídrico a través de los precios futuros de escasez y de bolsa”.
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Finalmente, ANIF explica que el precio ponderado de la energía en bolsa ha mostrado una volatilidad creciente “en los últimos meses, y tanto el precio de bolsa como el de escasez registraron aumentos moderados en el último mes, señal de que el mercado anticipa en sus cotizaciones la probabilidad de materialización del fenómeno”.