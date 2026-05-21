Demanda de energía en Colombia incrementó 5,03 % a abril: minas y canteras fue el segmento que más aumentó el consumo

La demanda de energía eléctrica en Colombia aumentó 5,03 % entre enero y abril de 2026 frente al mismo lapso de 2025. Según XM, operador del mercado, en 2025 se registraron 27.067,14 kilovatios hora, mientras que en 2026 la cifra ascendió a 28.428,23 kilovatios hora.
Si se miran solo las cifras de abril de 2026, el aumento fue de 6,7 % en la variación interanual. Las regiones que registraron el mayor consumo fueron Caribe (2.094,26 gigavatios hora), la región central (1.714,55 gigavatios hora) y la oriental (997,07 gigavatios hora).
Imagen: XM
En cuanto a las actividades que tuvieron mayor representatividad en el consumo, lideraron las industrias manufactureras con 37,98 %, seguidas de la explotación de minas y canteras (33,65 %), establecimientos financieros, de seguros e inmuebles (5,27 %), servicios sociales (5,04 %), comercio y reparación de vehículos (4,83 %), agricultura (3,86 %), transporte (2,27 %) y suministro de electricidad, gas y otros servicios (1,27 %).
Imagen: XM
A pesar de lo anterior, fue la actividad de minas y canteras la que registró la mayor variación al alza, es decir, el mayor incremento en la demanda, al crecer 22,18 %.
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Adicionalmente, XM señaló que Chocó fue el departamento con el mayor crecimiento en demanda eléctrica en abril de 2026, con un alza de 10,59 %, seguido por Tolima, Huila y Caquetá (7,64 %); Oriente (7,39 %), Caribe, (7,02 %); la región central (6,34 %), Valle (6,34 %), Guaviare (5,56 %), Antioquia (5,47 %), y el Eje Cafetero, Caldas, Quindío y Risaralda, (5,41 %). En contraste, la región sur fue la que presentó el menor crecimiento en el consumo de energía, con 4,81 %.
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