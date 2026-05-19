Encuesta BanRep: proyecciones de inflación y tasas volvieron a repuntar en mayo

La más reciente Encuesta mensual de expectativas de analistas económicos del Banco de la República revela que el mercado anticipa que tanto la inflación como las tasas de interés repuntarán los próximos meses.
Por un lado, las proyecciones de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) tocaron el punto más alto en lo corrido del año, pues se espera que se ubique en el 6,45 % en diciembre, esto es 8 puntos básicos (pb) más que en la medición de enero, cuando se había registrado el mayor pesimismo (6,37 %).
Para mayo, los expertos prevén que el indicador seguirá escalando hasta el 5,89 % anual, un dato que en su variación mensual sería del 0,52 %, de acuerdo con la mediana de las respuestas.
Esto después de que el DANE confirmara que, en abril, la inflación mantuvo su tendencia al alza hasta un 5,68 %, jalonada principalmente por los alimentos y las bebidas no alcohólicas, división que registró la mayor variación mensual del IPC (1,51 %).
De hecho, el sondeo pone en evidencia que la inflación de alimentos podría llegar hasta el 7,73 % a final de año, una cifra que no se reporta desde noviembre de 2023.
En consecuencia, la tasa de intervención del Banco de la República retomaría su senda alcista en la sesión de junio, durante la cual se podría comunicar un aumento de 50 puntos básicos (pb) hasta el 11,75 % desde el 11,25 % actual, de acuerdo con la encuesta, y luego de que la Junta Directiva optara de forma unánime por mantener las tasas inalteradas en abril.
Además, en julio se repetiría el movimiento, pero con una menor magnitud, pues el mercado anticipa que para dicho mes la tasa llegue al 12 %, un nivel en el que se mantendría incluso en septiembre, antes de sumar otros 25 pb en octubre.
Sin embargo, los analistas ven posible que en la última Junta del año se relaje nuevamente la política monetaria, de manera que no descartan un recorte de menor magnitud que permita cerrar el año con tasas del 12 %, las cuales proyectan se mantengan inalteradas el primer trimestre de 2027 antes de seguir descendiendo.
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