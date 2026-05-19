Marcel Patiño Sedan es el nuevo presidente de Banco Santander Colombia; reemplazará a Martha Woodcock

Tras dar a conocer sus resultados financieros para el primer trimestre del año, el Banco Santander Colombia, que tiene más de 141.000 clientes en el país, anunció el relevo de su presidencia
La Junta Directiva del banco dio a conocer que Martha Isabel Woodcock, con más de 28 años al interior del grupo, renunció como presidenta ejecutiva y representante legal, para iniciar una nueva etapa profesional.
En su reemplazo fue nombrado Marcel Patiño Sedan como nuevo presidente ejecutivo del banco, sujeto al trámite de autorización de la posesión por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Marcel Patiño cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero y una amplia trayectoria en el Grupo. Hasta ahora era global head of private debt mobilization en SCIB en Londres y anteriormente lideró el negocio de Corporate & Investment Banking en Colombia.
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Así será el empalme en Banco Santander Colombia
La Junta Directiva manifestó su agradecimiento a la doctora Woodcock por “su liderazgo, dedicación y por su enorme contribución al crecimiento y consolidación del banco en Colombia”.
Además, se informó que durante los próximos meses, Martha Woodcock y Marcel Patiño trabajarán juntos para asegurar una transición ordenada, y se espera que el presidente entrante asuma su cargo a partir del primero de julio de 2026, previa autorización de su posesión.
Otro de los anuncios del banco es que Martha Woodcock actuará en calidad de asesora hasta el 31 de diciembre de 2026.
Balance de Santander Colombia en primer trimestre
De acuerdo con las cifras entregadas por el Banco Santander Colombia, la entidad inició el año consolidando su crecimiento sostenible y fortaleciendo su apoyo a empresas, emprendedores y familias colombianas.
Durante el primer trimestre de 2026, la entidad registró una utilidad neta de $25.027 millones, es decir, un crecimiento de 222 % frente al mismo periodo del año anterior, impulsada por el dinamismo de sus ingresos y una gestión prudente del riesgo.
El margen operacional bruto creció 43 % interanual, reflejando la fortaleza del modelo de negocio y la diversificación de las fuentes de ingreso del banco.
La cartera de crédito mantuvo una evolución positiva, con un crecimiento de 3,7 % frente al cierre anterior, alcanzando cerca de $7,8 billones al cierre del trimestre.
“En un entorno desafiante, estos resultados reflejan una gestión prudente, cercana a nuestros clientes y enfocada en el crecimiento sostenible. Seguimos comprometidos con apoyar la inversión, el empleo y el desarrollo económico del país”, afirmó Martha Woodcock, la presidenta saliente de Banco Santander Colombia.