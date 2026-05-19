“Destrabar el crédito hipotecario podría duplicar el PIB de Colombia”: presidente de Habi

El mercado de vivienda podría convertirse en una de las mayores palancas de crecimiento económico para Colombia, así lo aseguró Sebastián Noguera, presidente de Habi.
“El acceso a crédito es la gran palanca para el crecimiento de Colombia y creemos que, para que eso ocurra a escala, tiene que hacerse a través de la vivienda si logra destrabar el acceso a crédito hipotecario, especialmente para millones de hogares informales”, afirmó Noguera en el foro Colombia Fintech 2026-2030: vivienda usada como motor de desarrollo económico у bienestar financiero, donde Valora Analitik fue medio aliado.
El directivo destacó que en Colombia existen más de nueve millones de propietarios de vivienda, lo que representa un stock inmobiliario superior a US$900.000 millones. Sin embargo, menos del 10 % de esas viviendas tiene algún tipo de financiación asociada.
Para Noguera, ahí está una de las mayores oportunidades económicas del país. Según explicó, cada peso destinado a crédito hipotecario tiene un fuerte efecto multiplicador sobre la economía. “Un peso invertido en crédito sobre vivienda multiplica por cinco su impacto en el PIB. Si Colombia logra mover US$300.000 millones en crédito hipotecario, el efecto sobre la economía sería gigantesco”, sostuvo.
Los cuellos de botella y las reformas para el sector vivienda
El presidente de Habi aseguró que una expansión masiva del crédito respaldado en vivienda podría acelerar el crecimiento económico del país y elevar significativamente el PIB per cápita colombiano.
No obstante, advirtió que existen barreras estructurales que hoy impiden que ese mercado gane escala. La primera es la complejidad de los trámites y del sistema registral.
Actualmente, una transacción de vivienda puede tardar entre dos y tres meses debido a procesos relacionados con registro público y escrituración. Además, según cifras expuestas en el foro, cerca del 18 % de las operaciones no se concreta en los tiempos previstos y más del 10 % presenta errores que obligan a repetir trámites.
“Eso termina traduciéndose en menos liquidez para las familias y en mayores costos transaccionales”, señaló.
Otra de las brechas identificadas es la falta de información sobre el valor real de las viviendas. “Muchos colombianos no saben cuánto vale su casa. Le preguntan al vigilante o al vecino. Y si no conocen el valor de su patrimonio, difícilmente podrán usarlo para invertir o acceder a crédito”, dijo Noguera.
Según explicó, este problema también afecta a los bancos, que enfrentan dificultades para valorar adecuadamente los inmuebles como garantía, especialmente en hogares con ingresos informales.
Frente a ese panorama, Habi ha concentrado su estrategia en reducir las fricciones del mercado y facilitar tanto la compraventa como el acceso al crédito hipotecario.
Uno de los primeros pasos fue la construcción de una de las bases de datos inmobiliarias más robustas del país, alimentada con información de precios de venta, registros públicos y modelos analíticos.
Con esa información, la compañía creó “Habímetro”, una herramienta gratuita que permite a cualquier persona conocer el valor estimado de su vivienda mediante comparables y análisis de mercado.
Además, la empresa fortaleció su modelo de compra y venta rápida de inmuebles. Actualmente, Habi compra viviendas en aproximadamente 10 días, con el objetivo de inyectar liquidez al mercado y facilitar que las familias puedan reinvertir o movilizar su patrimonio.
La firma también consolidó una red nacional de agentes inmobiliarios conectados con entidades financieras para agilizar el acceso a crédito hipotecario. Según Noguera, prácticamente todos los bancos del país hacen parte de esa red de aliados.
A esto se suma el lanzamiento reciente de Habi Capital, una línea enfocada en acelerar los desembolsos hipotecarios. Con este modelo, algunos compradores pueden obtener aprobación y financiación en menos de 10 días.
“Reducir los tiempos de desembolso y compra significa bajar costos transaccionales y aumentar la liquidez del mercado de vivienda”, concluyó el empresario.