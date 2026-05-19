Abelardo de la Espriella y su estrategia de seguridad con la que aspira ganar la presidencia

A pocos días de las elecciones presidenciales previstas en Colombia para 2026, el abogado y dirigente político Abelardo de la Espriella ha centrado gran parte de su campaña en una propuesta enfocada en seguridad y lucha contra el crimen organizado. Su planteamiento gira en torno al fortalecimiento de la Fuerza Pública y a una estrategia orientada a enfrentar las estructuras del narcotráfico que operan en distintas regiones del país.
Dentro de sus propuestas, el jurista sostiene que Colombia cuenta con la capacidad institucional necesaria para combatir a las organizaciones criminales, siempre que exista respaldo político y jurídico para las operaciones desarrolladas por las autoridades. En ese contexto, ha señalado que el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana disponen de las herramientas operativas y tecnológicas para recuperar el control en territorios afectados por economías ilegales y presencia de grupos armados.
El dirigente político también ha insistido en que la lucha contra el narcotráfico debe enfocarse en desarticular las rutas utilizadas para el transporte de drogas, especialmente los corredores marítimos y aéreos empleados por las redes criminales. Según su planteamiento, atacar la logística y las cadenas de distribución del negocio ilegal permitiría reducir la capacidad financiera de estas organizaciones y limitar su expansión en diferentes zonas del país.
Además, De la Espriella ha reiterado que el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y control territorial debe convertirse en una prioridad para el Estado. A su juicio, la coordinación entre las distintas fuerzas militares y de policía resulta determinante para contener el avance de las estructuras ilegales que operan en regiones estratégicas para el narcotráfico y otras actividades ilícitas.
¿Cómo plantea De la Espriella las acciones judiciales contra estructuras criminales en Colombia?
En materia judicial, el candidato también ha defendido la necesidad de endurecer las medidas contra los integrantes de organizaciones criminales. De acuerdo con su propuesta, quienes decidan someterse a la justicia deberán enfrentar condenas efectivas y responder ante las autoridades por los delitos cometidos. Asimismo, ha manifestado que aquellos grupos o individuos que continúen desarrollando actividades ilegales deberán ser enfrentados por la Fuerza Pública dentro de los parámetros establecidos por la ley.
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El abogado ha señalado que la seguridad debe convertirse en uno de los pilares centrales de la política pública, especialmente en un contexto marcado por el crecimiento de economías ilícitas y el fortalecimiento de grupos armados en varias regiones del territorio nacional. En ese sentido, considera necesario reforzar la presencia institucional del Estado en zonas históricamente afectadas por la violencia y el abandono estatal.
Finalmente, Abelardo de la Espriella concluyó que la recuperación de la seguridad en Colombia requiere una estrategia que combine operaciones contundentes contra el crimen organizado, fortalecimiento institucional y defensa de la soberanía nacional. Según expresó en su propuesta, el país debe enfrentar sus desafíos internos con sus propias capacidades y sin depender de la intervención de fuerzas militares extranjeras.