De la Espriella propone giro energético, incentivos tributarios y reordenamiento del campo

El candidato presidencial Abelardo De la Espriella presentó su paquete de propuestas económicas, con énfasis en el fortalecimiento de la libre empresa, el desarrollo del campo y cambios en el modelo energético, en medio del debate por el rumbo económico del país de cara a 2026.
El eje de su plan económico parte del campo. De la Espriella plantea un “ordenamiento productivo” basado en el Mapa Nacional de Zonificación Agrícola, Pecuaria y Forestal, liderado por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).
La propuesta busca definir qué producir, dónde y cuándo, y convertir esta herramienta en obligatoria para orientar inversiones públicas en infraestructura rural como vías, riego, electrificación y logística.
A esto se suma un programa de formación rural con el SENA, que arrancaría con un piloto en 50 municipios de menos de 30.000 habitantes para formar nuevos agricultores.
El candidato también plantea fortalecer la base científica del agro con el apoyo de centros de investigación gremial (CENI) y de Agrosavia, con el fin de impulsar mejoramiento genético, biotecnología, semillas élite y agricultura de precisión.
En materia de financiamiento, propone modernizar el sistema de crédito agropecuario mediante cambios en la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) y ampliar la inversión en Títulos de Desarrollo Agropecuario. Su meta es ofrecer créditos con tasas del 8,7 % anual, plazos competitivos y garantías estatales de hasta el 80 %.
Además, promete simplificar los procesos de Finagro y digitalizar el acceso al crédito.
Otro componente es la formalización de la propiedad rural. De la Espriella plantea titular predios como parte de una reforma que, según dijo, busca cerrar brechas históricas en el campo porque dice que la reforma agraria está inconclusa.
Para combatir el hambre, propone incentivar alianzas entre agricultores y sector privado, con beneficios tributarios para las empresas que participen en estos esquemas.
Empresa y emprendimiento
Uno de los ejes clave es la promoción del emprendimiento, especialmente en la economía digital. De la Espriella propone un régimen especial para pequeños empresarios y creadores de contenido, con exenciones tributarias, declaraciones de renta simplificadas para quienes facturen hasta $400 millones anuales y deducciones del 100 % en inversiones relacionadas con tecnología y capacitación.
También contempla acceso a créditos de hasta $150 millones a tasa cero para equipos tecnológicos, así como infraestructura de apoyo como coworking, mentorías y redes de conexión empresarial.
El candidato plantea un modelo de desarrollo productivo basado en la integración de cadenas de valor, la transferencia de conocimiento y la formalización gradual de la economía. Su enfoque busca que las empresas no solo operen en mercados locales, sino que se inserten en cadenas globales, especialmente en sectores estratégicos como la bioeconomía.
Anticorrupción como eje económico
El candidato plantea que la principal reforma económica debe ser combatir la corrupción. Para ello propone un “Bloque Anticorrupción” que integre entidades como la UIAF, la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.
El objetivo es atacar las finanzas de los corruptos mediante extinción de dominio acelerada, cruce de información financiera y cooperación internacional para rastrear activos.
Al tiempo que plantea impulsar infraestructura clave como la navegabilidad del río Magdalena y corredores logísticos seguros.
Su plan “Colombia Exportadora y Soberanía Económica” busca convertir el crecimiento en estabilidad social, con mayor participación de los ciudadanos como “accionistas productivos”.
Emergencia energética: fracking, Ecopetrol y precios de combustibles
De la Espriella plantea reactivar la exploración de hidrocarburos, incluyendo pilotos de fracking, bajo monitoreo técnico, y aumentar la producción para fortalecer la seguridad energética.
También propone “despolitizar” a Ecopetrol, mediante el nombramiento de una dirección técnica y el regreso con fuerza a los mercados, con metas de reposición de reservas superiores al 120 %.
En materia de precios, plantea que la gasolina y el ACPM se definan con criterios técnicos y no políticos, argumentando que actualmente una parte significativa del precio corresponde a impuestos.
El candidato propone una reforma profunda a las leyes 142 y 143 para modificar el funcionamiento de la CREG. La idea es establecer comisionados con periodos fijos y criterios técnicos, reduciendo la influencia política en la regulación del sector.
A esto se suma la agilización del licenciamiento ambiental para proyectos estratégicos, con el objetivo de destrabar inversiones en energía y minería.
Dentro de sus propuestas está un “Plan Caribe” que incluye el pago de deudas del Estado con la región para reducir tarifas de energía. También plantea redirigir las regalías —que en 2024 alcanzaron cerca de $18 billones— hacia agua, vías y educación, con mecanismos de control ciudadano a través de herramientas digitales.
El programa contempla una ofensiva contra la minería ilegal y un proceso de formalización masiva para pequeños mineros. En paralelo, propone monitorear diariamente el sistema energético desde la Presidencia y declarar una emergencia energética en los primeros 90 días de gobierno.
Como parte de ese plan de choque, se prevé reactivar rondas de exploración de hidrocarburos en el corto plazo.
Propuestas de seguridad
La propuesta de seguridad se estructura sobre un enfoque de control territorial, ofensiva militar y fortalecimiento institucional, con medidas de choque desde el inicio de su eventual gobierno.
El candidato plantea que en los primeros 90 días se ejecutarán acciones concretas como la captura de cabecillas de alto valor en cada región, la implementación de Puestos de Mando Unificado en todos los departamentos para hacer seguimiento operativo y la reactivación de la aspersión con bioherbicidas para erradicar cultivos ilícitos.
Uno de los puntos más marcados de su propuesta es el rechazo a la política de negociación con grupos armados. De la Espriella ha sido enfático en que la “Paz Total” no continuará y que será reemplazada por una estrategia de confrontación directa. Esto incluye el aumento del pie de fuerza, mayores garantías operativas para militares y policías, y la posibilidad de realizar bombardeos contra campamentos de organizaciones ilegales, bajo criterios de precisión para reducir afectaciones a la población civil.
El candidato también plantea retomar y fortalecer alianzas internacionales en materia de seguridad, especialmente con Estados Unidos y Israel, con el objetivo de recuperar capacidades en inteligencia militar, tecnología y cooperación estratégica.