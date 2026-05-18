Nueva encuesta presidencial revela escenario en el que Paloma Valencia vencería a Iván Cepeda

Se conoció una nueva encuesta de intención de voto para las elecciones presidenciales elaborada por la Corporación Miguel Maldonado Manjarrez y financiada por Mantenimientos y Montajes Hery.
La medición arrojó que Iván Cepeda lidera la contienda con 35,3 %, seguido de Paloma Valencia con 25,7 %. En tercer lugar, está Abelardo de la Espriella, que acumuló un 20,4 %
Los candidatos de centro se ubican con amplia diferencia: Claudia López 2,1 y Sergio Fajardo con 2 %. Incluso son superados por la respuesta de “ninguno” con 2,3 %.
Ahora bien, frente a la segunda vuelta la senadora Valencia sería la ganadora de la contienda, con un 46,5 % frente a un 40,3 % de Cepeda; mientras que un 11,8 % votaría en blanco y 1,4% de los consultados dijo no saber o no responder el interrogante.
En cuanto a un escenario con Cepeda y De la Espriella, el candidato del oficialismo se impondría con un total del 43,2 %, ante un 35,3 % del candidato de derecha. Mientras el voto en blanco se ubica en 19,8 % y el 1,7 % de consultados que no saben o no respondieron este ítem.