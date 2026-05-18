Brent supera los US$110 tras escalada de tensión en Medio Oriente

Los precios internacionales del petróleo alcanzaron máximos de dos semanas este lunes, impulsados por el aumento de las tensiones en Medio Oriente tras un ataque con drones contra una central nuclear en Emiratos Árabes Unidos (EAU).
El mercado reaccionó con fuerza ante el deterioro de las perspectivas de paz en la región, en medio de nuevos ataques y crecientes riesgos sobre el suministro global de crudo.
El barril de Brent, referencia para Europa, subía 0,79 % y se cotizaba en US$110,12, luego de tocar un máximo intradía de US$112, su nivel más alto desde el pasado 5 de mayo.
Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, avanzaba 0,84 % hasta los US$106,31 por barril, después de alcanzar US$108,7, el mayor nivel desde finales de abril. El contrato de junio del WTI vence este martes.
La semana pasada, ambos indicadores acumularon alzas superiores al 7 %, luego de que se redujeran las expectativas de un acuerdo de paz que frenara los ataques y las incautaciones de buques en el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo.
En paralelo, Pakistán compartió con Washington una propuesta revisada de Teherán para intentar poner fin al conflicto en Medio Oriente, según informó una fuente paquistaní a Reuters. Sin embargo, las negociaciones de paz continúan sin avances significativos.
A esto se suma la advertencia de Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), quien aseguró que las reservas comerciales de petróleo se están agotando rápidamente y que solo quedan unas pocas semanas de suministro disponible.
Los recientes ataques con drones contra Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, sumados al aumento de la tensión diplomática entre Washington y Teherán, elevaron los temores de una escalada mayor en la región, lo que mantiene presionado al mercado energético internacional.