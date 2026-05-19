Wyndham supera los 300 hoteles en Latinoamérica y el Caribe: anuncia aperturas en nuevos mercados

Wyndham Hotels & Resorts superó los 300 hoteles en Latinoamérica y el Caribe, marcando un nuevo hito en uno de los mercados de viajes y desarrollo hotelero más dinámicos de la industria.
El crecimiento está impulsado por una sólida demanda sostenida de viajes domésticos e internacionales, el crecimiento de la clase media y una creciente preferencia por marcas globales.
Wyndham celebró este hito junto a sus franquiciados durante Beyond 2026, la conferencia regional de la compañía realizada esta semana en el Wyndham Grand Rio Mar Rainforest Beach & Golf Resort en Puerto Rico.
A lo largo de dos días, el evento incluyó más de 20 paneles, workshops y sesiones interactivas enfocadas en las tendencias que están transformando la industria de viajes y hospitalidad en Latinoamérica y el Caribe.
“Superar los 300 hoteles en Latinoamérica y el Caribe representa mucho más que un número: refleja la confianza que nuestros propietarios y socios depositan en nuestras marcas y en la capacidad de nuestros equipos para ayudarlos a crecer de manera rentable y sostenible”, expresó Gustavo Viescas, presidente para Latinoamérica y el Caribe de Wyndham Hotels & Resorts.
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Crecimiento estratégico en Latinoamérica y el Caribe
Durante el último año, Wyndham continuó creciendo en mercados clave urbanos, vacacionales y lifestyle, incorporando propiedades como Wyndham Grand Costa del Sol Lima Airport, Wyndham Alltra Punta Cana, Hodges Bay Resort & Spa, an HQ Luxury Resort & Residences, y Wyndham Natal Pitangui Praia.
Este impulso permitió que la presencia regional de Wyndham superara las 50.000 habitaciones distribuidas en 30 países de Latinoamérica y el Caribe. De cara al futuro, un pipeline de desarrollo de más de 140 hoteles y cerca de 22.000 habitaciones proyecta un crecimiento continuo, con futuras aperturas en mercados como Granada y Santa Lucía, además de una expansión más profunda en Brasil, Argentina, Colombia, Chile y México.
En Colombia, Wyndham Hotels & Resorts suma 16 hoteles y aproximadamente 2.500 habitaciones en operación.
También se suman los recientes anuncios de la marca que proyecta dos nuevos Dazzler en Armenia y Barranquilla, así como un primer Wyndham Residence en la ciudad de Pereira.