Cartera de vehículos de Banco Santander se disparó en 2025 por encima del ritmo de la industria

En un encuentro con periodistas, la presidente de Banco Santander en Colombia, Martha Woodcock, reveló que la entidad financiera logró un desempeño excepcional en el segmento automotriz.
La vocera destacó que la entidad financiera logró capitalizar la recuperación del comercio de vehículos el año pasado, con un crecimiento que duplicó el promedio del mercado.
“Nuestra cartera de vehículos creció por encima del 43 % durante el último año”, destacó Woodcock. Este resultado es particularmente relevante al contrastarlo con el comportamiento general de la industria. Según informes de la ANDI y Fenalco, en Colombia se vendieron 254.205 vehículos nuevos en 2025, lo que representó un incremento del 26,5 % frente al año anterior.
La presidente explicó que este éxito no es fortuito, sino el resultado de una estrategia de “ecosistema integral” que atiende a marcas, importadores, concesionarios y al consumidor final.
Actualmente, según contó, el banco posee alianzas con el 35 % de las marcas de vehículos nuevos que se comercializan en el país, incluyendo firmas que se estrenan en el país, como Tesla. De hecho, la entidad es el primer financiador en Colombia de vehículos nuevos.
El sector automotor cerró 2025 con cifras récord, especialmente en diciembre, que se consolidó como el mejor mes del año con 30.135 unidades registradas (+19 %). Fenalco y la ANDI destacaron un hito histórico en tecnologías sostenibles: los vehículos eléctricos crecieron un 115 % en el acumulado anual (19.724 unidades), mientras que los híbridos aumentaron un 59 % (67.899 unidades).
Woodcock señaló que esta mayor oferta de referencias híbridas y eléctricas ha impulsado la demanda, y que el banco está listo para seguir esta dinámica. “Vamos a acompañar el mercado”, afirmó, subrayando que su modelo busca generar valor en toda la cadena.
Otras unidades de negocio del Banco Santander
La presidente fue enfática en que el Banco Santander no es una entidad financiera de segundo piso, sino un banco con licencia universal, aunque su estrategia y modelo de negocio es un banco especializado y de nicho.
Bajo esta premisa, la entidad opera en Colombia a través de cuatro líneas estratégicas: Banca de Personas Jurídicas, enfocada en clientes globales con productos sofisticados de inversión, mercados y banca transaccional; cliente empresas en los sectores agro, infraestructura, multinacionales e institucional; personas naturales, centrada en créditos para vehículos y su CDT 100 % digital, y microfinanzas.
Respecto a esta última, denominada Prospera, Woodcock destacó que el 39 % de esta cartera se encuentra en el sector rural y que han atendido a más de 217.000 emprendedores en los últimos cinco años en más de 720 municipios.
La presidente también señaló que para este producto en particular la operación del banco se apoya en la agilidad y la tecnología, eliminando el uso de papel, pero manteniendo la asesoría personalizada. “Es especialización, nichos donde queremos tener una oferta de valor diferente para generar de valor a nuestros clientes”, puntualizó.
Con este modelo, Santander busca importar las mejores prácticas globales del grupo para aplicarlas en el contexto local, aprovechando herramientas como entrevistas digitales en tabletas para entender el flujo de caja de quienes no poseen estados financieros, garantizando así una inclusión financiera responsable.